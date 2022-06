Frankreich: Streik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk führt zu Wiederholungen

Aus Angst vor Emmanuel Macrons Reformvorhaben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben die Mitarbeitenden am Dienstag gestreikt. So liefen im TV nur Wiederholungen und im Radio fielen die Moderationen aus.

In Frankreich ist das Personal der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wegen der geplanten Gebührenstreichung der Regierung im Streik. In TV und Radio waren am Dienstag deswegen nur Wiederholungen zu sehen oder Musik zu hören. Präsident Emmanuel Macron plant, kommende Woche ins Kabinett eine Maßnahme einzubringen, um der Bevölkerung die jährlichen 138 Euro Gebühr zu erstatten.

Hintergrund ist die schwächelnde Kaufkraft der Franzosen und ein Wahlkampf um das Präsidentenamt, bei dem die Herausforderer Macron mit dieser Forderung vor sich her trieben. Die Fernsehsender von France Télévisions und die verschiedenen Radioprogramme erhalten aktuell durch die Wohnsteuer mehr als drei Milliarden Euro Gebühren. Hinter der geplanten Abschaffung dieser Wohnsteuer stehen die Ideen der Zusammenlegung der Sender und eine größere Digitalisierung.

Macron plant zukünftig, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk direkt aus dem Staatshaushalt zu bezahlen. Das wiederum würde aber eine Gefährdung der politischen Unabhängigkeit bedeuten, sagen Kritiker. Allerdings fehlt Macrons Regierung nach der letzten Wahl im Parlament eine Mehrheit für das Vorhaben.