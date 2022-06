Locarno Film Festival launcht Locarno Green Project

Zu den Grundfarben des Locarno Film Festival - gelb und schwarz - stößt ab diesem Jahr ein neuer Farbton: grün. Mit dieser Farbe verleiht das Festival unter der Leitung von Giona A Nazzaro seinem Engagement für die Umwelt Ausdruck. Bereits seit 2010 ist die Veranstaltung ein klimaneutrales Event und hat sich eine Reihe von Nachhaltigkeitszielen gesteckt, die von der UNO empfohlen werden. Grün soll künftig auch beim Festivalpublikum für Aufmerksamkeit sorgen hinsichtlich des Angebots smarter Mobilität, Recycling und der Veröffentlichung eines jährlichen Nachhaltigkeitsreports. Ab diesem Jahr, zum 75. Jubiläum des Schweizer A-Festivals, soll nun das "Locarno Green Project" eingeführt werden. Unter diesem Label werden künftig verschiedene Initiativen gesammelt, wie Filme, die sich mit ökologischen Inhalten befassen, oder Themen rund um grünes Produzieren. Zu den ersten beiden neuen Angeboten gehören der Pardo Verde WWF und der Green Film Fund.

Der neue Preis, in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzorganisation WWF, geht an den Film des jeweils aktuellen Festivalprogramms, der sich am besten mit Umweltthemen befasst. Überreicht wird der grüne Leopard von Thomas Vellacot, CEO von WWF Schweiz.

Das zweite neue Projekt, der Green Film Fund, befindet sich derzeit in Entwicklung und soll 2023 an den Start gehen. Er zielt ab auf die Förderung von Filmprojekten, die sich mit "grünen Themen" befassen, Filme, bei denen die künstlerische Qualität und die einzigartige Vision des Regisseurs das Umweltbewusstsein fördern und die Gesellschaft beeinflussen. Entwickelt hat sich der Green Film Fund aus dem bereits existierenden Förderprogramm "The Films After Tomorrow", mit dem das Festival bereits sich aktiv als Finanzier von Projekten engagiert.

Raphaël Brunschwig, Managing Director des Festivals, sagt: "Mit dem Locarno Green Project schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte des Locarno Film Festival auf, einer Veranstaltung, die schon immer ein offenes Ohr für die drängenden Fragen unserer Zeit hatte. Nachhaltigkeit ist ein zentrales Bedürfnis, auf das die heutige Gesellschaft ihre Anstrengungen konzentrieren muss. In der heutigen Zeit müssen wir unseren Ansatz überdenken und neue Instrumente finden, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Ein kulturelles Ereignis wie Locarno kann dazu beitragen, eine neue Sichtweise zu entwickeln, zu fördern und zu verbreiten, indem es Anreize für Filme und Filmemacher schafft, die das Ökosystem respektieren und neue Geschichten erzählen, die das Bewusstsein der Öffentlichkeit schärfen."