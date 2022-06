Kinocharts Frankreich: Dinos vs. "Lightyear"

In den französischen Kinocharts regierten auch in ihrer dritten Woche die Dinos aus "Jurassic World: Ein neues Zeitalter". Neustart "Lightyear" kam ihnen aber schon sehr nahe. "Ich bin dein Mensch" startete auf Platz zwölf.

In den französischen Kinocharts regierten auch in ihrer dritten Woche die Dinos aus Jurassic World: Ein neues Zeitalter". Neustart Lightyear" kam ihnen aber schon sehr nahe. Der dritte "Jurassic World" baute 31 Prozent ab, kam auf 373.167 Besucher und nahm gesamt die Zwei-Mit.-Besucher-Marke. Die Vorgeschichte zu Toy Story" startete mit 362.494 Besuchern und verzeichnete den besten Locationschnitt. Gesamt wurden 427.518 Tickets gelöst. Dahinter platzierte sich die ehemalige Nummer eins, Top Gun Maverick", die sich ausgezeichnet hielt, auf 355.268 Besucher kam und damit an seinem fünften Wochenende im Rennen die Vier-Mio.-Besucher-Marke knackte.

Wie in Deutschland, tat sich auch in Frankreich "Elvis" schwer. Baz Luhrmanns Hommage lief in mehr Locations als "Lightyear" an und wurde von 262.486 Kinogängern gesehen. Er schrieb als letzter Titel ein sechsstelliges Ergebnis und belegte Rang vier. Auf fünf meldete sich der drittbeste Neuling, Horrorthriller Black Phone", mit 98.739 Besuchern. Dahinter musste Quentin Dupieux' schräger Incroyable mais vrai" ein recht dickes Minus von 42 Prozent verkraften.

Auf den Rängen sieben, elf und zwölf landeten die nächsten Neustarts, die französische Komödie L' homme parfait", die spanische Komödie Der perfekte Chef" mit Javier Bardem, die französische Komödie "Les gouts et les couleurs" und der vierfache Lola-Gewinner Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader, der mit rund 13.000 bzw. gesamt rund 17.000 Besuchern anlief. Das sind mehr als bei seinem Start im vergangenen Juli im deutschen Kino.

