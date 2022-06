Omdia: "Beeindruckende Wachstumsraten"

Omdia hat entgegen anderer Marktforscher Verträge für Pay-TV-Anbieter und Abos für Streamer zusammengefasst und sagt voraus, dass ihre Gesamtzahl in fünf Jahren mehr als drei Mrd. weltweit betragen wird. Davon würden 2027 mehr als zwei Mrd. auf Online-Abonnements entfallen. Während die Zahl der SVoD-Abos fast überall zunimmt, bewertet Omdia die Entwicklung beim Pay-TV als sehr viel uneinheitlicher. So zeigen die Daten, dass in 55 Ländern ein Wachstum zu verzeichnen ist, in 41 ein Rückgang und in fünf Märkten ein Stillstand.

Weiterhin schreibt Omdia in seinem Bericht "Global: Pay TV & Online Video", dass die Gesamtzahl der Online-Abonnenten bis Ende 2020 auf 1,14 Mrd. gestiegen sei und Ende 2021 bei 1,34 Mrd. gelegen habe; was einem Zuwachs von 17,7 Prozent entspricht. Für das laufende Jahr besagt die Prognose einen Anstieg um 10,5 Prozent auf 1,48 Mrd.

Adam Thomas, Senior Principal Analyst im TV & Online Video Team von Omdia, erklärt: "Online-Videodienste verzeichnen weiterhin beeindruckende Wachstumsraten und es wird noch viel mehr kommen. Disney+ hat einen unglaublich erfolgreichen Start hingelegt, aber es gibt noch viele weitere attraktive Gebiete, die in den nächsten Jahren erschlossen werden können. Das Gleiche gilt für Paramount+, Peacock und einige andere. Auch die Aussichten für die Allianz von HBO Max mit Discovery+ sind vielversprechend. Es gibt zahlreiche Gründe, die Aussichten für Online-Video in den nächsten Jahren positiv zu beurteilen, was sich auch in unseren Prognosen widerspiegelt."

Angesichts der zunehmenden Konkurrenz durch Online-Video-Plattformen erwartet Omdia einen langsamen Rückgang des Pay-TV-Marktes und prognostiziert einen Rückgang der Abonnentenzahlen auf eine Milliarde im Jahr 2027; ein Minus von 1,9 Prozent.