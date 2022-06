Einschaltquoten: ARD-Sommerkino-Auftakt unterliegt ZDF-Montagsfilm

Zum Auftakt des ARD-Sommerkinos sahen gestern Abend nach der "Tagesschau" (5,42 Mio. Zuschauer / MA: 22,2 Prozent) und dem "Brennpunkt: G7-Gipfel in Elmau" (4,5 Mio. Zuschauer / MA: 17,8 Prozent) 3,16 Mio. Zuschauer (MA:12,8 Prozent) den Kino-Besuchermillionär Knives Out - Mord ist Familiensache". Die Wiederholung des von Network Movie produzierten ZDF-Krimis Requiem für einen Freund" kam zu gleichen Zeit auf 4,48 Mio. Zuschauer (MA: 17,4 Prozent); bei der Erstausstrahlung im Januar 2021 waren es deutlich mehr als neun Mio. Zuschauer gewesen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen schrammte "Knives Out - Mord ist Familiensache" gestern mit einem Marktanteil von 9,6 Prozent hingegen knapp am Primetimesieg vorbei. Dieser ging an die Vox-Auswanderer-Doku-Soap "Goodbye, Deutschland" (9,9 Prozent). RTL kam mit dem "Duell der Quizgiganten" auf einen Marktanteil von 9,4 Prozent in dieser Zielgruppe.

Für die RTLZWEI-Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" standen 8,7 Prozent zu Buche, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" kam bei Kabel eins auf 8,2 Prozent.

Nicht ganz mithalten konnten hier die ProSieben-Serien "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" (7,6 Prozent) und "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" (7,7 Prozent).