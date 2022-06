Julien Rejl übernimmt Leitung der Quinzaine in Cannes

Die Generalversammlung des französischen Regieverbandes Société des réalisateurs de films (SRF) hat in ihrer jüngsten Sitzung zwei wichtige Beschlüsse für die Cannes-Nebenreihe Quinzaine des Réalisateurs getroffen.

Um eine Öffnung hin zu mehr Inklusion und ihren Fokus auf das Kino und die Cineasten auch im Namen zu demonstrieren, soll die Cannes-Nebenreihe ab ihrer nächsten Ausgabe unter dem Namen "Quinzaine des Cinéastes" firmieren.

Sie wird dann unter der Leitung von Julien Rejl stehen, der von der SRF-Generalversammlung als Nachfolger von Paolo Moretti vorgestellt wurde; Moretti hatte im Februar seinen Abschied von der Quinzaine nach der diesjährigen Ausgabe angekündigt gehabt.

Julien Rejl, der zuletzt als Head of Distribution, Acquisitions and International Sales beim französischen Filmunternehmen Capricci tätig war, bedankte sich bei seiner Vorstellung für das Vertrauen, würdigte die Arbeit seines Vorgängers und erklärte: "'La Quinzaine des Cinéastes'. Diese neue Identität ist vor allem eine Gelegenheit, die Rolle und die Zielrichtung einer Reihe, die 1969 von und für Filmemacher erschaffen worden war, zu stärken. Die Quinzaine ist eine Marke, die die Lebendigkeit des Kinos feiert und den Vorgang des Inszenesetzens als die Erfindung einer eigenen Sprache ins Zentrum des Programmprozesses stellt. Als Heimat für Filmemacher aus der ganzen Welt ist die Quinzaine ein privilegierter Raum für Mut und Risikobereitschaft sowohl im fiktionalen als auch im dokumentarischen Bereich, offen für alle Genres in einem geselligen und nicht auf Konkurrenz ausgerichteten Geist.

Die Reihe ist auch eine Reflektion, ein Resonanzraum für aktuelle politische, wirtschaftliche, soziale und ökonomische Krisen und Streitigkeiten. In diesem Sinne unterstützt die Quinzaine standhaft alle Filmemacher, deren kreative Freiheit bedroht, behindert und einfach nicht unterstützt wird. Wir sind mehr denn je aufmerksam für alle Arbeiten, die das Licht des Tages erblicken und dabei in der Überwindung von Hindernissen erfolgreich waren.

Die Quinzaine will auch Produzenten, Verleiher und Kinobetreiber versammeln, um das Kino als einen unverzichtbaren Ort zur Entdeckung von Filmen zu unterstützen. Während des Jahres will die Quinzaine Werbung für die ausgewählten Filme machen, um das Vertrauen zum Publikum in den Kinos aufzubauen und will auch Branchentreffen zu Verleiherthemen abhalten. Gleichzeitig soll im Rahmen des 'Fortnight in Action'-Programms weiterhin der Zugang zu Kultur und Filmbildung verbessert werden. Das ist eine Gelegenheit, ein einfaches und verbindendes Projekt mit all den Branchenvertretern, unterstützt von einem entschlossenen und einigen Team, weiterzuführen."