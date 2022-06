Medienstammtisch mit "Polizeiruf 110"-News

Schauspieler und Produzent Francis Fulton Smith und Amalia-Film-Produzent und Showrunner Sven-Oliver Müller luden im Rahmen des Filmfest München zu ihrem traditionellen Medienstammtisch in den Hofbräukeller-Biergarten am Wiener Platz ein. Dabei gab es Neuigkeiten zu einer neuen "Polizeiruf 110"-Folge, die Fulton Smith mit seiner Firma Dragonbird Films produziert.

Schauspieler und Produzent Francis Fulton Smith und Amalia-Film-Produzent und Showrunner Sven-Oliver Müller luden im Rahmen des Filmfest München zu ihrem traditionellen Medienstammtisch in den Hofbräukeller-Biergarten am Wiener Platz ein. Zu den Gästen aus Kultur, Wirtschaft und Politik zählten die Amalia-Film-Geschäftsführer Felix von Poser und Jean-Young Kwak (sie verstärkt die Firma ab 1. August), Veronica Ferres und Lilly Krug, Münchens Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, Carlos Gerstenhauer, Redaktionsleitung Kinofilm beim BR, Filmemacher Lars Becker und das Schauspielerpaar Ken Duken und Marisa Leonie Bach.

Wie Francis Fulton Smith verriet, arbeitet er derzeit mit seiner Produktionsfirma Dragonbird Films am nächsten Münchner "Polizeiruf 110" mit Verena Altenberger. "Der Film heißt 'Paranoia' und ist leider der letzte Entwurf des wunderbaren Claus Cornelius Fischer, einem sehr guten Freund und engen Weggefährten, gewesen. Wir haben unabhängig davon zusammen vier weitere Stoffe entwickelt, die ich unbedingt mit meiner Firma als sein Vermächtnis in den nächsten vier Jahren realisieren werde", so Fulton Smith.

Die Drehfassungen des "Polizeiruf" wurden gemeinsam mit dem Autor Martin Maurer und der BR-Redaktion erarbeitet. Die Regie soll der Schweizer Regisseur Tobias Ineichen übernehmen. Obwohl Fulton Smith den Auftrag vom BR bekommen hat, lag aus der freundschaftlichen und visionären Verbundenheit zu Amalia-Film-Produzent Sven Oliver Müller auf der Hand, eine zeitlich begrenzte Kooperation mit Amalia Film einzugehen, die dieses Projekt umfasst (derzeit befindet sich Fulton Smith in der Kalkulation) wie auch eventuell weitere.

"Gegenwärtig ist alles denkbar, aber nichts muss", so Fulton Smith. "Da ich vorbehaltlich der hoffentlich positiven Rechtsprechung zum Thema Koproduktionen hoffe, dass diese auch weiterhin möglich sein werden, ist dies das von mit favorisierte Model. Ich glaube gerade in der heutigen Zeit und vor dem Hintergrund der rasant anwachsenden, weltweiten wirtschaftsökologischen Herausforderungen, ist es sinnvoll, als leidenschaftliche, mittelständische Firma, mit großen Playern neue Wege zu gehen und Synergien zu bilden, die jenseits des 'klassischen' Produzentenwegs liegen, um international und wirtschaftlich mithalten zu können."