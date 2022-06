"Elvis" rockte Asbach

Zur Vorpremiere von Baz Luhrmanns Biopic "Elvis" holte man in Cine 5 Asbach den vielleicht bekanntesten Elvis-Entertainer des Landes ins Haus.

Die anhaltende Hitze machte es Baz Luhrmanns Biopic "Elvis" am Startwochenende zwar leider schwer, ein Feuerwerk zu zünden, vielerorts konnte die Hütte dennoch im wahrsten Sinne des Wortes gerockt werden. Zu den Kinos, die den "King of Rock 'n' Roll" quasi leibhaftig auf die Bühne holten, zählt natürlich das Cine 5 Asbach - denn immerhin befindet sich ein Elvis-Museum im rheinland-pfälzischen Nachbarort Kircheib, gleichzeitig Heimat des wohl bekanntesten deutschen Elvis-Imitators Jonny Winters, der seit den 1970er Jahren in diese Rolle schlüpft - und der nun zu einer Vorpremiere das Foyer des Cine5 Asbach zur großen Bühne machte.