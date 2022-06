Nielsen: LGBTQ+-Personen bewerten Streaminginhalte als inklusiver

In seiner Studie "Seeking Authenticity: A View of International LGBTQ+ Media Perceptions" hat sich Nielsen u.a. mit der Repräsentation der LGBTQ+-Community auf Streaming-Plattformen, bzw. deren Inhalte, beschäftigt. Demnach sehen LGBTQ+-Personen Streaming-Inhalte im Vergleich zu anderen Medienkanälen als am inklusivsten an. Eine der Studien-Ergebnisse sei, dass Befragte aus der LGBTQ+-Community Streaming-Dienste mit einer zehn Prozent höheren Wahrscheinlichkeit als inklusivste Medienplattform empfinden als Befragte, die sich nicht der LGBTQ+-Community zuordnen. Aber: Nielsen zufolge sehen 27 Prozent der LGBTQ+-Community keine Veränderung bei der Einbeziehung in Anzeigen und Content. LGBTQ+-Personen erwarten von der Medienbranche und von werbenden Marken eine präzisere Darstellung von LGBTQ+. Laut Studie sollen Stereotypen vermieden und LGBTQ+-Personen stattdessen authentisch und realistisch in Inhalten und Werbung dargestellt werden, um die Inklusion voranzutreiben.

Unter Berufung auf Gracenote Global Video Data schreibt Nielsen in seiner Mitteilung, dass es im Februar 2022 mehr als 817.000 dedizierte Videotitel bei traditionellen TV- und Streaming-Diensten gegeben habe - jedoch hätten nur rund 1.000 davon einen Bezug zu LGBTQ+-Themen gehabt. Außerdem sei die Anzahl neuer Titel, die innerhalb des LGBTQ+-Genres Premiere feierten, von 50 Titeln im Jahr 2020 auf 36 Titel im Jahr 2021 gesunken.

In seiner Aussendung zitiert Nielsen die Präsidentin der Non-Profit-Organisation GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation), Sarah Kate Ellis: "Da Inhalte zunehmend grenzenlos werden, sind genaue Darstellungen der LGBTQ+-Community von entscheidender Bedeutung, um Inklusion global und langfristig gestalten zu können. Die bahnbrechende Studie von Nielsen bietet nicht nur einen Einblick, wie die Medienbranche am besten mit dem LGBTQ+-Publikum in den neun befragten Ländern interagieren kann. Sie bietet auch einen klaren Anreiz, nuanciertere globale Narrative zu schaffen und die Vielfalt von LGBTQ+ sowohl auf dem Bildschirm als auch dahinter darzustellen."

Für die Studie hat Dynata im Jahr 2021 und im ersten Quartal 2022 fast 5.500 Personen in Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Mexiko, Spanien und den USA befragt.