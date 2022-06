Weißer Elefant für "wilde Tiger"

Gestern wurde im Rahmen des Filmfest München der Kindermedienpreis Weißer Elefant verliehen. Als bester Kinofilm gekürt wurde das Animationsabenteuer "Shorty und das Geheimnis des Zauberriffs" von Produzent und Regisseur Peter Popp. Für die beste Regie und das beste Drehbuch wurden die Kreativen von Träume sind wie wilde Tiger" ausgezeichnet. Lars Montag inszenierte die Komödie um einen Jungen, der in einem Bollywoodmusical mitwirken will, nach einem Drehbuch, das er mit Murmel Clausen, Sathyan Ramesh und Ellen Schmidt schrieb.

Der Medien-Club-München e.V. würdigte mit dem von der VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten gestifteten Preis außerdem "Kika Award 2021" von KiKA, ZDF, ARD und Bavaria Entertainment als beste Show des vergangenen Jahres sowie "Geolino TV, Folge 12" von Super RTL als bestes Wissensmagazin. Für die beste TV-Moderation wurde Pia Amofa-Antwi für "Pia und die wilde Natur: Die Wunderwesen der Namib-Wüste" des BR ausgezeichnet. Als bestes Game prämiert wurde "Townsmen VR" von handy-games. Der Preis unter der Schirmherrschaft der Bayerischen Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, und dem Bayerischen Staatsminister für Unterricht und Kultus, Michael Piazolo, wurde zum 20. Mal verliehen.

Zum zehnten Mal wurde nach zwei Jahren Corona-Pause außerdem auch der Publikumspreis an Schüler:innen und Schulgruppen aus Bayern vergeben. Gewählt in der Kategorie bis zur sechsten Klasse wurde "Die Suche nach Kathis Mutter - Kuckuck Story", ein Kurzfilm des katholischen Kinderhorts Kaufbeuren und in der Kategorie ab der siebten Klasse "MSG News", ein Kurzfilm der Arbeitsgemeinschaft Video AG der achten Klasse der Mittelschule Gaimersheim sowie "Zurück ins Leben", ein Kurzfilm der Klasse M5 der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule in Miltenberg.