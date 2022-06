Prime Video bindet Teddy Teclebrhan an sich

Der beliebte Entertainer, Comedian, Schauspieler und Musiker Teddy Teclebrhan kommt in die Prime-Video-Kreativgemeinschaft. Wie der neue Country Director Amazon Prime Video Deutschland, Kaspar Pflüger, und Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, heute beim Prime Video Pressefrühstück im Rahmen des Filmfest München bekanntgaben, hat der Streamingservice mit Teclebrhan eine mehrjährige, exklusive Zusammenarbeit im Streaming- und TV-Bereich vereinbart. Der Deal umfasst u.a. die gemeinsame Entwicklung von Projekten in den Bereichen Show, Serie und Film. Bei Prime Video war Teclebrhan bereits in der ersten Staffel "LOL - Last One Laughing" zu sehen und führt ebendort ab 15. Juli als Host durch die neue Show "One Mic Stand". Teclebrhan selbst konnte wegen eines Live-Auftritts nicht selbst in München sein, verkündete aber über einen Einspieler, wie sehr er sich auf die Zusammenarbeit freue. Außerdem zeigte er sich erleichert, dass die Vereinbarung jetzt endlich offiziell bekanntgegeben wurde und er sie nicht mehr länger wie ein Geheimnis verheimlichen müsse.