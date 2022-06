Mia Spengler & David Wnendt zu "Strafe": "Versprechen der totalen kreativen Freiheit"

Mia Spengler und David Wnendt haben die Verfilmungen "Die Schöffin" und "Ein hellblauer Tag" zur Anthologie-Serie "Strafe" beigetragen, die am heutigen 28. Juni auf RTL+ startet. Sie erklären, wo sie persönlich bei der Ferdinand-von-Schirach-Vorlage anknüpfen konnten.

Wie kamen Sie bei der Anthologie-Serie "Strafe" zu Ihrer jeweiligen Kurzgeschichte?

DAVID WNENDT: Ich wurde auf den Kurzgeschichten-Band von Ferdinand von Schirach angesprochen, der aus zwölf Geschichten besteht. Sechs davon wurden jetzt für die Serie verfilmt. Als man mich fragte, war erst eine Geschichte reserviert, so hatte ich relativ freie Auswahl. Meine Geschichte "Ein hellblauer Tag" hat mich gleich beim ersten Lesen sehr berührt. Und sie hat mich am meisten inspiriert.

MIA SPENGLER: Ich kam auch zu einem Zeitpunkt zum Projekt dazu, wo noch viele Kurzgeschichten frei waren. Ich habe dann meine Kurzgeschichte "Die Schöffin" ausgewählt, weil ich Schwierigkeiten mit dieser hatte. Ich kam überhaupt nicht auf die weibliche Hauptfigur klar, die mich richtiggehend störte. Aber auf so eine intensive Art und Weise, dass ich dachte, es könnte interessant sein, weil das auch irgendetwas mit mir zu tun hat.

Was hat Sie an den Ihren Geschichten jeweils so angesprochen?

DAVID WNENDT: Die Protagonistin. Mich hat berührt, was ihr widerfährt. Eine Frau, der das Leben wirklich nur Zitronen gegeben hat, erlebt einen Moment des Glückes. Sie bekommt spät im Leben ein Kind. Doch dann wird sie bestraft und macht ein Martyrium durch. Ich hatte auch relativ früh die Idee, dass man diese Geschichte rückwärts erzählt. Diese besondere Form hat gut zum Inhalt gepasst.

Als bei Ihnen, Herr Wnendt, der Vorspann umkippt, dachte ich nur: Der traut sich jetzt nicht wirklich in Richtung Gaspar Noe, oder? In wiefern war ein Film wie "Irreversibel" hier eine Inspiration?

DAVID WNENDT: Das war auf jeden Fall eine Inspiration. Es gibt noch weitere Filme wie zum Beispiel "Memento", die rückwärts erzählt werden. Natürlich kenne ich diese Filme und beschäftige mich mit diesen, weil das tolle Filmemacher sind.

Hatten Sie auch eine filmische Inspiration, wie Sie Ihre Episode umsetzen wollten, Frau Spengler?

MIA SPENGLER: Wir hatten keinen direkten Vorbildfilm. Bei diesem Projekt hat sich das sehr aus sich selbst heraus und mit einem Eigenleben entwickelt, was ich toll fand, weil ich mich am Anfang mit der Protagonistin schwer getan habe. Die Umsetzung hat sich organisch ergeben, weil wir den Ansatz eines ironischen Erzählstils und einer stillen Überspitzung fanden. Es war eine intensive Zusammenarbeit mit meinem Drehbuchautoren Brix Vinzent Koethe und meiner Kamerafrau Zamarin Wahdat. Wir fanden vor allem relativ schnell das Motiv des Hotels als eine Art Nicht-Ort, was in unserem Kurzfilm immer wieder in jeder Zeitepoche vorkommt und wo die Schlüsselszenen spielen. Wir hatten da auch Glück mit dem traditionsreichen Hotel Savoy in Berlin als Drehort, weil das genau zu unserem Drehzeitraum umbaute. Bei der Premiere fanden wir heraus, dass Ferdinand von Schirach längere Zeit dort in einem der Zimmer wohnte, in dem wir auch drehten. Hotels sind eigentlich schwer zu bedrehen. Wir konnten uns im Savoy aber richtig austoben, drehten alle unsere Hotelzimmer-Szenen auch wirklich dort. Es war die Idee, dass unsere Hotelzimmer alle etwas Architektonisches miteinander verbindet und die Protagonistin diesen am Ende entkommt.

Gab es von RTL+ irgendwelche verbindenden Vorgaben für die Episoden, die überall vorzukommen hatten?

MIA SPENGLER: Nein, überhaupt nicht. Tatsächlich war das auch der Reiz. Das Versprechen der totalen kreativen Freiheit und dass man sich auf seine eigene Art und Weise den Kurzgeschichten nähern durfte, hat uns auch alle an diesem Projekt interessiert. Ich finde auch, dass das Versprechen von Produktionsseite eingehalten wurde, was eine sehr gute Erfahrung war.

DAVID WNENDT: Bei dieser Geschichte hatte ich eine strenge formale Idee, das ist nicht bei jedem meiner Projekt so. Aber es gab keine Pflicht, ein solches Konzept zu haben, noch gab es andere Vorgaben. Uns wurde mit sehr großen Freiheit gestattet, die Episoden so umzusetzen, wie wir das wollten. Und das hat bis zum Abschluss der Herstellung so gegolten.

Sie haben auch die Episoden der Kolleginnen und Kollegen geschaut. Haben Sie da abgesehen von der eigenen einen besonderen Liebling?

MIA SPENGLER: Ich war erfreut, dass ich mit allen Filmen etwas anfangen konnte. Vorher hatte ich ein bisschen Schiss, weil man nicht wusste, was die Kolleginnen und Kollegen genau machten. Es gab die Überlegung, ob wir mit unserem Projekt total rausstechen, weil wir uns an einigen Stellen auch relativ weit weg von der Originalgeschichte bewegt haben. Das war spannend, da dann Feedback zu hören. Eine meiner Befürchtungen bei den anderen war, dass das alles durchgängig ein ernster Ton wird, weil es auch schwere Themen sind und es dann insgesamt eine durchdrückende Schwere gibt, die einem immer weiter in den Sitz drückt. Das war aber nicht der Fall. Alle Episoden waren unterhaltsam zu kucken. Sie besitzen unterschiedliche Stilrichtungen und Stimmungen, was ich sehr unterhaltsam fand.

DAVID WNENDT: Da kann ich nur zustimmen. Es war toll, die Episoden in ihrer Unterschiedlichkeit zu sehen. So war es ursprünglich auch gedacht, dass das sechs Kurzgeschichten von ziemlich unterschiedlichen Menschen sind. Das hat sich erfüllt.

Die Anthologie-Serie heißt "Strafe". In wiefern ist diese für Ihre Hauptfiguren Programm?

DAVID WNENDT: Der Titel "Strafe" ist eine gute thematische Klammer. Bei meiner Episode wird die Protagonistin bestraft für etwas, was sie nicht getan hat, kommt dann aber mit einem Verbrechen straflos davon. Dadurch gibt es eine gewisse ausgleichende, ironische Gerechtigkeit.

MIA SPENGLER: In meinem Film geht es eher um die systemische Strafe und inwiefern diese die Menschen wirklich repräsentieren kann, die sie zu schützen versucht. Das fand ich als Thema spannend, ist aber ein anderer Strafbegriff, wenn man es zum Beispiel mit Davids Film vergleicht. Aber es passt als Oberthema sehr gut für alle Filme, wenn er auch immer auf eine ganz andere Weise erzählt und gemeint wird. Es geht auch darum, dass es keine einfachen Antworten auf die Frage nach der angemessenen Bestrafung geht.

DAVID WNENDT: Das ist bei Ferdinand von Schirach oft der Fall, dass es ein gewisses Dilemma gibt. Jemand begeht ein Verbrechen und muss dafür formal bestraft werden, aber dieser Jemand ist moralisch im Recht oder wir sympathisieren mit ihr und können ihre Tat nachvollziehen. Wir sind hin und her gerissen. Es gibt immer einen gewissen Konflikt, Das macht die Geschichten so fruchtbar und lebendig.

Es verbleiben weitere sechs noch nicht verfilmte Kurzgeschichten im Von-Schirach-Band. Das könnte also noch weitergehen - auch mit Ihnen beiden?

MIA SPENGLER: Das kommt natürlich darauf an. Der Reiz liegt auch darin, dass das Ganze eine Werkschau ist, wo man verschiedene Regisseurinnen und Regisseure und Stimmen wahrnimmt. Aber nach der Arbeitsweise und den persönlichen Erfahrungen hätte ich sofort wieder Lust, weil ich das Format einer einzelnen 45-minütigen Episode als totale Horizonteröffnung für mich empfand. Man kommt nicht so oft in die Gunst, das machen zu dürfen, weil es aufwendig und teuer ist. Aber das Format an sich macht total Spaß.

DAVID WNENDT: Die Umstände der Produktion waren eine glückliche Fügung. Bei der Premiere haben wir von Ferdinand von Schirach gehört, dass Oliver Berben und er früh die Idee hatte, aus den "Strafe"-Kurzgeschichten eine Werkschau zu machen. Verschiedene Regisseurinnen und Regisseure sollten mit den Geschichten frei gelassen werden. Dann wurde mit RTL ein Partner gefunden, der gerade seinen eigenen Streamingdienst entwickelt und deshalb offen für besondere Konzepte war, die ins normale RTL Programm vielleicht nicht gepasst hätten. Es gibt noch einige Geschichten in "Strafe", die nicht verfilmt wurden. Es wäre zu wünschen, dass es die glückliche Fügung nochmal gibt und eine zweite Staffel entsteht.

Elisabeth Hofmann und Kathrin Angerer trumpfen bei Ihnen schauspielerisch in "Die Schöffin" auf, Frau Spengler. Warum haben Sie die beiden gewählt und warum kennt man zum Beispiel Elisabeth Hofmann noch nicht viel mehr aus anderen Rollen?

MIA SPENGLER: Ich habe sie gewählt, weil sie die besten für die Rollen waren. Kathrin Angerer ist natürlich ein Theatertier und der Szene sehr bekannt. Das war sehr schnell klar, dass sie zu dieser Rolle, die auch schnell ins Klischee abrutschen kann, einen ganz besonderen Zugang findet. Elisa Hofmann halte ich für ein absolutes Ausnahmetalent. Ich habe sie entdeckt, als ich davor einen "Tatort" drehte, wo sie auch eine Rolle spielte. Für ihre Rolle in "Die Schöffin" machten wir ein sehr großes deutschlandweites Casting, weil wir diese Rolle ostasiatisch gelesen besetzen wollten. In Deutschland sind das noch sehr deplorable Zustände, wenn es darum geht, marginalisierte Gruppen sichtbar im Film zu besetzen. Da ist die Casting-Landschaft leider noch sehr unterentwickelt. Auch um das zu ändern, ist es toll, mit solch einem Projekt so eine Art Aufforstungsarbeit machen zu können. Da geht man in die sozialen Netzwerke und macht Ausrufe. Elisa hat ganz klar über ihr Spiel überzeugt. Sie ist schon immer Schauspielerin gewesen, hatte es nur einfach wahnsinnig schwer, besetzt zu werden - so wie viele Menschen mit einem sichtbaren Migrationshintergrund. Sie wurde entweder als Prostituierte oder gar nicht besetzt. Davon kann man natürlich nicht leben. Das ändert sich zum Glück gerade in der Fernsehlandschaft. Aber da gibt es noch so viele tolle Talente zu entdecken.

Wie kamen Sie auf Ihre Hauptdarstellerin Jule Böwe, Herr Wnendt, die eine echte Tour-de-Force-Performance hinlegt?

DAVID WNENDT: Die langweilige Antwort ist, dass wir einfach ein intensives Casting gemacht haben. Ich vertraue sehr auf den Casting-Prozess. Ich überlege was die Hauptfigur können muss, welche Facetten wichtig sind und versuche dann das Casting entsprechend zu gestalten. Wenn man es im Casting sieht, bekommt man es auch im Dreh hin. Jule war da unter vielen tollen Schauspielerinnen im Casting die beste. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit, sie hat sich komplett in diese Rolle geworfen und war gleichzeitig ein großartiger Partner, der mir geholfen hat die Vision für die Figur umzusetzen.

Wie finden Sie sich denn generell in der Serienwelt zurecht?

MIA SPENGLER: Ich habe schon eine Staffel "How to Sell Drugs Online (Fast)" gedreht. Aber ich fand "Strafe" war als Projekt von der Arbeit her fast mehr mit einer sehr kurzen und schnellen Kinoerfahrung zu vergleichen, was mir gefiel.

DAVID WNENDT: Für mich war es die erste Serienerfahrung. Wobei die Episoden mehr Einzelstücke waren. Durch die Streamer und die Entwicklung der vergangenen Jahre haben sich die Unterschiede zwischen Kino und Serien verändert. Es gibt keine so strenge Unterteilung zwischen Kino und Fernsehen wie vielleicht noch vor zehn Jahren. Im Kino wie im Fernsehen kann es ganz tolle und ganz schlechte Projekte geben. Und beim Drehen kann man auch in beiden Bereichen gute oder schlechte Erfahrungen machen. Vieles hat sich geändert, ganz neue Genre und besondere Geschichten sind jetzt möglich. Auch mein eigenes Sehverhalten hat sich geändert, ich schaue einfach selbst viele Serien. Trotzdem ist es auch gut, gegen den Strom zu schwimmen und in dieser Zeit auch Kinofilme zu machen. Kinofilme sind kompakt und effizient und am Ende abgeschlossen. Serien können sich viel mehr Zeit für ihre Figuren lassen aber vieles wird offen gehalten. Viele Stränge werden auch beim Staffelfinale nicht beendet. Das Finale ist nur selten befriedigend. Aber gut, dass es beides gibt und zur Zeit so viel produziert wird. Man muss beides nicht gegeneinander ausspielen.

MIA SPENGLER: Es gibt sogar einen gewissen Trend zu Anthologie-Serien. Ich glaube auch, dass diese Form Trendpotenzial hat, weil es jetzt so viele Streamer gibt und die Anzahl der deutschen Serien auch so explodiert, dass es da Bedarf gibt, sich auf andere Formate einzulassen. Wenn man eine Serie anfängt, finde ich das persönliche eine riesige Verpflichtung, die man da eingeht. Wie eine kleine Ehe-Freundschaft, auf die man sich einlässt, wenn das Ganze sechs Staffeln dauert. An manchen Tagen hat man aber eher Lust auf eine kurzfristigere Begegnung oder Inspiration. Das kann dann auch bei einer Serie wie "Black Mirror" intellektuell die größere Herausforderung sein, während man sich in die normale Serie eher so reinsetzt und auch ausschaltet. Die Anthologie-Serie ist, glaube ich, auch kein schlechtes Format, um gesellschaftliche Diskurse anzustoßen.

Das Interview führte Michael Müller