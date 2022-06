MV Filmförderung unterstützt neuen Film von Veit Helmer

Die MV Filmförderung hat aktuell Fördermittel in Höhe von insgesamt knapp 450.000 Euro vergeben. Mehr als ein Drittel dieser Summe geht an Veit Helmers Familienfilm "Akiko, der fliegende Affe".

Noch in diesem Sommer finden in Mecklenburg-Vorpommern die Dreharbeiten zu Veit Helmers neuem Kinofilm Akiko, der fliegende Affe" statt, zu dem Helmer auch das Drehbuch geschrieben hat und den er mit seiner Veit Helmer Filmproduktion auch produzieren wird. Die MV Filmförderung hat aktuell für die Geschichte um den kleinen Affen Akiko, der mit seiner Familie in einem Zoo lebt und in die Welt hinaus geschickt wird, um seine Verwandten zu finden und mit ihrer Hilfe die Tiere im Zoo zu befreien, eine Produktionsförderung in Höhe von 180.000 Euro bewilligt.

Eine Produktionsförderung in Höhe von 100.000 Euro wurde Lieblingsfilm für Stefan Westerwelles Adaption des gleichnamigen Romans, "Kannawoniewasein" über die abenteuerliche Reise zweier Kinder mit einem Traktor bis ans Meer in Mecklenburg-Vorpommern vergeben.

Zur aktuellen Förderentscheidung sagt Olaf Jacobs, Geschäftsführer der MV Filmförderung: "Unsere zweite Förderrunde gibt ein Versprechen für die Zukunft. Hatten wir in diesem Fall doch besonders viele Stoffentwicklungen zu entscheiden, die hoffentlich die Grundlage für Produktionen sind, die in den nächsten Jahren bei uns im Land stattfinden können. Daneben hat die Förderrunde einen Schwerpunkt auf den Kinderfilm gelegt. Wir sind froh mit unserer Förderung diese Projekte möglich zu machen, weil wir auf wirklich interessante Filme hoffen können und zugleich nachhaltig für Arbeit und Know-how bei uns im Land sorgen."

Insgesamt hat die MV Filmförderung in ihrer zweiten Fördersitzung des Jahres rund 445.000 Euro an Fördermitteln an zwölf Projekte vergeben. Finanzielle Unterstützung wurde aktuell acht Spiel- und drei Dokumentarfilmprojekten sowie einer Serie in den Bereichen Produktion sowie in der Stoff- und Projektentwicklung bewilligt. Darüber hinaus hat die MV Filmförderung eine Förderung für die Produktion eines Kurzfilms sowie eine Abspielförderung vergeben.

Alle Förderungen im Überblick