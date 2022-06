San Sebastian ehrt David Cronenberg

Der Ehrenpreis des San Sebastian Film Festival, der Donostia Award, geht in diesem Jahr an David Cronenberg. Wie das Festival heute mitteilt, wird der kanadische Regisseur und Drehbuchautor die Auszeichnung am 21. September im Victoria Eugenia Theatre erhalten. Im Anschluss an die Ehrung wird Cronenbergs Cannes-Wettbewerbsbeitrag Crimes of the Future" gezeigt werden.

Nachdem das San Sebastian Film Festival im Jahr 2004 Cronenbergs Crash" im Rahmen der incorrect@s-Retrospektive gezeigt hatte, eröffnete sein Thriller Tödliche Versprechen" im Jahr 2007 das Festival; es war Cronenbergs bisher einziger Besuch auf dem San Sebastian Film Festival.

Bereits 1999 war Cronenberg, der im März kommenden Jahres seinen 80. Geburtstag feiert, auf der Berlinale für eXistenZ" mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet worden.

Die 70. Ausgabe des San Sebastian Film Festival findet von 16. bis 24. September statt.