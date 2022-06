Eingespielte Nord-Süd-Achse: Bettina Ricklefs (BR) und Christian Granderath (NDR) über ihre Kinoaktvitäten und 22 Lola-Nominierungen

" Lieber Thomas" und "Rabiye Kurnaz gegen George W Bush" vereinen 22 Lola-Nominierungen auf sich. An beiden Filmen sind NDR und BR mit weiteren Sendern maßgeblich beteiligt. Blickpunkt:Film sprach mit den Fiction-Chefs Christian Granderath und Bettina Ricklefs über ihre Rolle bei beiden Filmen und den Stellenwert der Kino-Koproduktionen.

Würde es "Lieber Thomas" und "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" ohne Sie überhaupt geben?

CHRISTIAN GRANDERATH: Das kann man nur schwer mit Ja oder Nein beantworten. Es führen immer viele Wege nach Rom. Bei beiden Projekten war es so, dass die Initiative für die Filme von mir aus ging, das stammt noch aus meiner Zeit als Produzent. Es gab einen ganz persönlichen Anspruch, weil mich beide Personen, beide Schicksale, sehr beschäftigt und empört haben: in Guantanamo das von Murat Kurnaz und seiner Familie und das von Thomas Brasch, mit dem ich 1989 noch einen Kurzfilm produziert habe. Es war dann aber neben der Zusammenarbeit mit den Produzenten und Andi Dresen, Laila Stieler, Andreas Kleinert und Thomas Wendrich ein wichtiger Faktor, dass man sich auf so eine eingespielte, sehr gute Zusammenarbeit wie die mit BR, WDR, RBB, RB und ARTE verlassen konnte. Wir haben mit dem BR schon viele besondere Kino-Projekte zusammen gemacht, wie Das Mädchen Wadjda" oder auch Tschick", wo der BR federführend war.

BETTINA RICKLEFS: Sicher führen viele Wege nach Rom. Aber Christian hat sich für beide Filme sehr stark gemacht, um die Finanzierung von Seiten der ARD hinzubekommen. Ich vertrete die ARD im Grand Accord. Durch ARTE, die bei "Rabiye Kurnaz" an Bord kamen, hatten wir über den Grand Accord Zugang zu Fördergeldern für internationale Koproduktionen. Beide Filme waren inhaltlich so stark und überzeugend, dass wir als BR sofort gesagt haben - "da sind wir auf jeden Fall dabei!" Ganz unabhängig von der eingespielten Nord-Süd-Achse zwischen BR und NDR, über die wir immer wieder versuchen, außergewöhnliche Dinge auf die Beine zu stellen.

CHRISTIAN GRANDERATH: Ich habe mit Andreas Dresen und Laila Stieler bisher vier Filme gemacht, das ist seit 30 Jahren eine wichtige Beziehung für mich mit zwei tollen Persönlichkeiten und Künstlern. Bei "Rabiye" waren diesmal Claudia Steffen und Christoph Friedel von Pandora unsere Produktionspartner und haben einen prima Job gemacht. Thomas Brasch hat mich als Künstler und als Mensch stark fasziniert. Sein Gedichtband "Der schöne 27.September" gehört zum Besten, was nach 1945 in deutscher Sprache erschienen ist. Den Willen, über sein wildes Leben einen Spielfilm zu machen und ihm ein Denkmal zu setzen, gab es für mich schon lange. Und dass auch die Produzenten Michael Souvignier und Till Derenbach von Zeitsprung Pictures dafür den langen Atem hatten, war schon etwas ganz Besonderes. Beide Filme waren anstrengende Marathon-Läufe, da brauchten wir eine starke Kondition. Ohne Andreas Kleinert und Thomas Wendrich wäre das natürlich nicht möglich gewesen, die beiden sind den Großteil der Strecke mit uns gelaufen.

Bei "Lieber Thomas" sind es vier, bei "Rabiye" fünf beteiligte Sender. Geht es da vorwiegend um Finanzierung oder auch stark um Mitsprache? Ist das in der Praxis für die beteiligten Filmschaffenden mitunter etwas anstrengend?

CHRISTIAN GRANDERATH: Es ist der Alptraum eines jeden Autors, Regisseurs und Redakteurs, wenn viele Beteiligte am Tisch sitzen und viele, manchmal gegensätzliche Meinungen zum Tragen kommen. Andere Perspektiven, andere Fragen zu hören, kann intelligent, bereichernd und gewinnbringend sein. Aber letztlich bedarf es schon einer Schaltung. Basisdemokratie ist da am Ende weniger gefragt. Hier war es bei beiden Filmen eine effiziente effektive, harmonische und schöne Zusammenarbeit.

BETTINA RICKLEFS: Gerade beim Kinofilm geht es um den Schutz des Künstlerischen, der eigenen Handschrift. Wenn man es kann, sucht man sich die Partner aus, von denen man weiß, dass sie für dieselben Dinge brennen und eine ähnliche Haltung haben. Dann kann der Diskurs für alle beflügelnd sein.

Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Engagement, auch speziell bei diesen beiden Filmen, angemessen wahrgenommen wird und in der Öffentlichkeit ankommt?

BETTINA RICKLEFS: Ich finde, dass das Engagement der gesamten ARD auf dem Feld der Kino-Koproduktionen leider häufig nicht genug gewürdigt wird. In der medialen Berichterstattung werden wir mit unseren Beteiligungen oft gar nicht erwähnt. Ich bedaure das sehr, weil solche Beteiligungen eine große Kraftanstrengung sind und ganz wesentlich dazu beitragen, das Kino und das Kulturgut Film lebendig zu halten. Das betrifft übrigens auch sehr stark unser großes, nicht gewinnorientiertes Engagement im Nachwuchsbereich.

CHRISTIAN GRANDERATH: Das ist nur schwer zu generalisieren. Man muss auch differenzieren zwischen den in der Branche verbreiteten Eitelkeiten und einem respektvollen Umgang. Dass ein Redakteur auch mit viel Herzblut beteiligt ist und mit seinem Wissen einen Film bereichert, auch mit Konflikten, die manchmal notwendig sind, und wichtiges Teil eines Teams ist, wird manchmal übersehen. Im Grunde ist unsere Situation der von Autoren nicht unähnlich. Es gibt Projekte, wo man vergessen oder beschimpft wurde. Das wird redaktioneller Arbeit nicht gerecht. Man muss die Senderbeteiligung bei einem Kinofilm nicht großartig herausstellen, aber als Teil eines Teams sollte man uns schon wahrnehmen. Wenn wir nicht vorkommen, hat das natürlich auch eine Rückwirkung in den Sendern. Dann wird schon mal gefragt, warum wir Geld für ein anderes Medium ausgeben sollen. Denn in erster Linie ist es natürlich unser Job, gutes und erfolgreiches Fernsehen zu machen. Kino ist in der Regel im Gegensatz zum Wohnzimmer ein magischer Ort, Kino ist Kulturgeschichte und wir alle schauen mit einem bestimmten Schrecken darauf, wie sehr sich der Blick darauf im Rahmen der digitalen Transformation verändert. In meiner idealen Welt funktionieren Kino und Fernsehen autonom und sind getrennt - das ist in der Realität anders und muss wohl auch so sein.

BETTINA RICKLEFS: Es geht nicht um Namensnennung oder Eitelkeiten. Es geht um die Würdigung des Gesamtengagements. Und das reicht sehr weit. Wir sind mit unseren Beteiligungen immer wieder auf den unterschiedlichsten nationalen und internationalen Festivals präsent und werden dort prämiert und gefeiert. Aber die Wahrnehmung, dass diese Filme auch durch öffentliche Gelder mitfinanziert wurden, fehlt leider häufig. Die Sender engagieren sich als Finanziers der Förderungen und Festivals. Gerade wurde wieder die gesetzlich vorgeschriebene Filmabgabe freiwillig aufgestockt. Die Nachwuchs- und Talentförderung habe ich ja schon angesprochen. Außerdem geht es uns darum, die Kinokultur im Bewusstsein unserer Zuschauer und Zuschauerinnen zu verankern und das Filmerbe lebendig zu halten - auch mit Hilfe unserer Sendeplätze im BR Fernsehen. Hier konzipieren wir zum Beispiel kuratierte Filmabende oder zeigen im Rahmen des "Jungen Films" aktuell mit BR QUEER eine fulminante Reihe mit etlichen Erstausstrahlungen. Mit besonderen Dokumentationen und Ankäufen würdigen wir herausragende Filmschaffende, wie Joseph Vilsmaier oder Herbert Achternbusch, von dem wir kürzlich den Film Bierkampf" angekauft haben. Hinzu kommen ausführliche Festivalberichterstattungen und Extra-Ausgaben unseres Filmmagazins "kinokino" mit ausgewählten Themenschwerpunkten wie z.B. "Frauen im Filmbusiness" oder "Diversity im Film" sowie auch Beiträge über historische Hintergründe von Filmen. Etwa bei dem Kinofilm Plan A - Was würdest Du tun?" über die recht unbekannte Geschichte einer Gruppe jüdischer Überlebender, die nach dem Krieg Rache an der deutschen Bevölkerung nehmen wollte. All diese Dinge gehören über den Bereich der Kopartnerschaften hinaus zu unserem Kino-Engagement dazu. Und gerade auch in den zwei Pandemiejahren waren wir nicht nur ein starker und zuverlässiger Partner; Carlos Gerstenhauer und sein Team haben in "kinokino" auch kontinuierlich über die Situation der Kinos berichtet und Filme besprochen und zugänglich gemacht, die nicht auf der Leinwand gesehen werden konnten.

Wie wichtig wäre die eine oder andere Lola generell für Ihre Bestrebungen, weiterhin Kinokoproduktionen aus der ARD, aus ihren Anstalten heraus zu realisieren?

CHRISTIAN GRANDERATH: Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erlegt ist. Natürlich sind neben Zuschauererfolgen auch Preise hilfreich. Nur: Wir haben jetzt zwar 22 Nominierungen für die beiden Produktionen, aber ich kenne ähnliche Fälle, wo es dann keinen einzigen Preis gab. Es gibt aber Filme, die keine Preise gewinnen, und trotzdem Auslöser für gesellschaftliche Debatten, für einen wichtigen Diskurs sind. Wenn man in so einem Zusammenhang erwähnt wird, hat das natürlich auch einen Effekt. Mit Kinofilmen erreiche ich bei der Ausstrahlung in der Regel weniger Zuschauer als mit Fernsehfilmen, denn es sind unterschiedliche Medien. Eine Form von Auszeichnung oder Lob ermutigt daher schon. Wenn, wie bei unserer gemeinsamen Koproduktion "Das Mädchen Wadjda", der damalige Kulturstaatsminister Bernd Neumann bei der Filmbiennale in Venedig sagt, dass er großen Respekt davor habe, dass eine öffentlich-rechtliche Anstalt solch einen Film unterstützt, der sich poetisch gegen die Diskriminierung der Frauen in Saudi-Arabien wendet, dann hat das schon einen Einfluss. Ermutigende Reaktionen hören wir alle gern, natürlich auch ein Programmdirektor oder ein Intendant. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir uns deswegen nach der Decke strecken.

BETTINA RICKLEFS: Man muss darüber hinaus natürlich auch den Public Value und gesellschaftlichen Gesprächswert hervorheben. Wir kommen mit unserem Publikum nochmal ganz anders in Kontakt, wenn wir etwa mit den Eberhofer-Krimis vor allem die Region erreichen. Oliver Haffners Wackersdorf" ist auch so ein Beispiel - hier hat ein politischer Film einen Dialog angestoßen und wurde am Ende mit dem Bayerischen Filmpreis gewürdigt. All das sind Beispiele für einen Mehrwert, den man bei Kinofilmen jenseits von einer Zuschauerzahl oder einer Auszeichnung hat.

Wie viel Kino wollen respektive wie viel Kino können Sie machen? Ist es weniger geworden?

CHRISTIAN GRANDERATH: Jeder Programmmacher will so viel wie möglich an guten Geschichten machen, die sich über Bilder erzählen lassen. Das ist limitiert durch das Geld, das man zur Verfügung hat. Ich bin in erster Linie Fernsehmacher und biete für einen bestimmten Etat Sendeminuten. Da ist der Kinofilm definitiv nicht das Hauptgeschäft. Und wir sind Teil einer Debatte, die da heißt, wie können wir mit unseren geringer werdenden Mitteln umgehen, weil gleichzeitig die Kosten davonrennen. Ich habe Etatansätze, die sich über zwölf Jahre nicht verändert haben. Gleichzeitig gibt es die digitale Transformation in die ARD-Mediathek, da liegt der Fokus primär auf hochwertigen Serien. Folglich können wir aktuell Kino nicht in dem Ausmaß so weiter machen, wie es in der Vergangenheit der Fall war.

Die Serien- und Mediatheken-Aktivitäten graben den Kinovorhaben das Wasser ab?

CHRISTIAN GRANDERATH: Die Gelder werden auf jeden Fall anders als vorher verteilt. Ich möchte aber betonen, dass ich das, was ich hier sage, nur für den Norddeutschen Rundfunk formuliere.

Finden Sie beim BR die gleiche Situation vor, Frau Ricklefs?

BETTINA RICKLEFS: Es betrifft nicht nur den KinoKo-Bereich, wir haben in wirklich allen Bereichen weniger Mittel zur Verfügung. Wir müssen seit Jahren mit Tarif-Steigerungen und Teuerungsraten umgehen sowie aktuell mit Fachkräftemangel. Das bereitet mir Sorgen. Wir haben aber im BR eine Kino-Tradition, die wir leben und lieben und versuchen, bestmöglich diese fortzuführen. Wir kommen im Jahr 2022 bis jetzt auf 15 Kinostarts, aber natürlich überlegen wir uns bei unseren Programmentscheidungen, was der Erwartungshaltung des Publikums entspricht. Wir achten darauf, dass wir auch für die Mediathek, die wir viel stärker als früher im Fokus haben, attraktives und vielfältiges Programm erstellen. Kino gehört da freilich dazu, aber da sind wir dann ganz schnell wieder beim Thema Sperrfristen. Wir sind mit unserem finanziellen Engagement weit am Ende der Verwertungskette. Diese Diskussion wird ja bereits geführt, auch im Hinblick auf die Novellierung des Filmfördergesetzes.

Ist die kürzere Verweildauer in der Mediathek ein Argument, das gegen Kino-Koproduktionen spricht? Sie müssten für entsprechende Rechte ja mehr Geld in die Hand nehmen.

BETTINA RICKLEFS: Kinofilme sind attraktiv für die Mediathek, aber man kann das nicht über einen Kamm scheren. Was mich geradezu begeistert, ist die große Anerkennung der Debütfilme in der ARD-Mediathek. Und das sind ja in den meisten Fällen Kinofilme. Sie werden liebevoll kuratiert, sodass eine Erstausstrahlung pro Monat in die Mediathek eingestellt werden kann. Insofern hat Kino in der Mediathek eine Chance. Und umso wichtiger ist es, wie wir den Dialog weiter führen in puncto Verweildauer und flexiblere Sperrfristen. Wenn es um einen Film einen großen Hype gibt, dieser aber erst zwei Jahre später zur Verfügung steht, dann ist das einfach viel zu spät

CHRISTIAN GRANDERATH: Damit wir nicht am Ende der Verwertungskette stehen, muss der Sender für einen Kinofilm ein Investment in bestimmter Höhe vornehmen. Das sind Summen, die kann man vielleicht einmal, für einen Film aufbringen, hat dann aber nichts mehr für andere Projekte. Es ist schon paradox, wenn man Filme anstößt, und dann damit umgehen muss, dass sie unter Umständen zuerst auf Netflix oder einer anderen Streaming-Plattform laufen. Das ist ein Modell, das nochmal sehr genau durchdacht werden muss. Dieses Problembewusstsein kann ich auch bei Produzenten erkennen. Man sägt damit an dem Ast, auf dem man sitzt.

Blicken wir auf die lineare Auswertung. Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht Prime-Time-Sendeplätze für Kinofilme? Reichen das Sommerkino und der eine oder andere "Feiertagstermin"?

CHRISTIAN GRANDERATH: Das ist ein Evergreen-Thema. Die Mediathek ist da insofern ein Gewinn, weil die Filmlänge hier keine Rolle spielt. Wenn wir linear einen Film mit Überlänge in der Prime Time zeigen, geht das zulasten der Kollegen aus dem Informationsbereich, weil ganze Magazine oder zumindest einzelne Beiträge wegfallen. Zum andern sind in der Prime Time FSK-16-Bewertungen ein No-Go. Deshalb sind für bestimmte Programme spätere Sendeplätze genau richtig, bevor ich eine Geschichte dort glattbügle, wo sie nicht glattgebügelt gehört. Natürlich gibt es Programme, die sich für 20.15 Uhr eignen. Willkommen bei den Hartmanns" wäre so ein Fall. Der Film lief leider bei der Konkurrenz.

Da Sie es gerade ansprechen: Der erfolgreiche Mainstream wie zuletzt Wunderschön", Contra" oder Catweazle" fand mit Ausnahme der Eberhofer-Reihe von BR und Degeto, zuletzt ohne die ARD statt. Teilen Sie diese Einschätzung?

BETTINA RICKLEFS: Der Blick auf die Kinoszene ist momentan schwierig, da wir uns durch die Pandemie in einer Ausnahmesituation befinden, wir noch immer mit den Auswirkungen zu kämpfen haben und es zu Verzerrungen kommt. Es gibt schon noch weiteren guten Mainstream, zum Beispiel würden mir da spontan Enkel für Anfänger" oder "Wie gut ist deine Beziehung" einfallen. Aber in dem Segment von 500.000 bis eine Million Besucher gibt es nicht so viele deutsche Filme. Hinzu kommt, dass bei großen Verleihern auf eine Fernsehbeteiligung verzichtet wird, um die Fernsehrechte später zu verkaufen. Darin sehen sie größere Vermarktungsmöglichkeiten. Es gibt attraktive Filme, die an den Sendern vorbeigehen, weil eine so starke Verleih- und Vertriebsgarantie dahinter steht, die einen Fernsehanteil nicht mehr notwendig macht.

CHRISTIAN GRANDERATH: Wir hatten lange Zeit eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit Fatih Akin, haben u.a. Gegen die Wand" und Auf der anderen Seite" und auch sein Herzensprojekt The Cut" zusammen gemacht. Irgendwann hat ihm Warner dann ein Angebot gemacht, bei dem er nicht Nein sagen konnte. Das war bitter.

Auch Fatih Akin, Andreas Dresen oder Andreas Kleinert haben mal als Nachwuchs angefangen. Sie haben die Bedeutung der Nachwuchsarbeit schon erwähnt. Verlagert sich das im aktuellen medialen Klima inzwischen öfter mal in Richtung Serie?

CHRISTIAN GRANDERATH: Ja. Wir haben 2020 in unserer Nachwuchsreihe "Nordlichter" mit Big Dating" das erste Mal die Entwicklung einer Serie gefördert und diese als Low-Budget-Serie realisiert. Die "Nordlichter" sind eine gemeinsame Initiative mit den Förderungen Nordmedia und MOIN. Wir haben aktuell drei weitere Serien in Entwicklung. Es ist interessant, wie sich das verschoben hat. Wenn man früher gegenüber Filmhochschülern das Wort "Serie" in den Mund genommen hat, war das meist der Beelzebub. Aber wir haben bei den "Nordlichtern" nach wie vor Kinofilme, aktuell kam gerade Ein großes Versprechen" von Regisseurin Wendla Nölle ins Kino, eine Produktion der Tamtam Film. Und für die nächste "Nordlichter"-Staffel werden wir auch wieder Kinofilme suchen.

BETTINA RICKLEFS: Für den BR kann ich das nur unterstreichen. Das hat ganz stark mit der Veränderung des Marktes und der Veränderung an den Hochschulen zu tun. Da gibt es inzwischen ganz neue Studiengänge. Früher war der Traum der große Kinofilm, jetzt ist es die High-End-Serie. Wir unterstützen Nachwuchs aber in allen Bereichen, auch im Fernsehfilm und im Dokumentarfilm. Und es vermischt sich immer mehr oder die Reihenfolgen ändern sich. Natalie Spinell, die für uns die Serie Servus Baby" gemacht hat, bereitet jetzt ihren ersten Kinofilm vor. Umgekehrt war unsere Serie Das Verschwinden" die erste Fernseharbeit des Kinoregisseurs Hans-Christian Schmid, übrigens auch eine Koproduktion mit dem NDR und der Degeto.

Aus den Gesprächen mit den Kinokollegen geht hervor, dass viele Kinoproduzenten ziemlich desillusioniert sind, was die Finanzierung ihrer Filme betrifft. Natürlich spielt da auch die Auswertungssituation eine Rolle. Wie ist Ihre Wahrnehmung?

CHRISTIAN GRANDERATH: Das ist nur schwer zu überhören, nicht nur in den Gesprächen mit den Produzenten, mit denen man zusammenarbeitet. Man bekommt ja viele Angebote, bei denen man "Nein" sagen muss. Wenn man sieht, was das in der Bandbreite der Branche bedeutet: da hat sich vieles verschoben, auch aus Gründen, die weiter zurückreichen als Corona. Was Bettina vorhin gesagt hat, stimmt genau: Uns fehlen die Filme mit 500.000 bis einer Million Zuschauern in den deutschen Kinos. An die ganz großen Blockbuster ist sowieso schwer ranzukommen, weil sich Warner oder andere Verleiher diese Produktionen sichern. Ich verstehe jeden, der Arthouse-Filme produziert oder verleiht und momentan tiefe Sorgenfalten auf der Stirn hat.

BETTINA RICKLEFS: Es steht ganz grundsätzlich die Frage im Raum, wo der deutsche Kinofilm steht? Ich betrachte es mit Sorge, dass uns diese Filme fehlen. Gleichzeitig entstehen aber auch spezielle Filme, wenn man bereit ist den künstlerischen und manchmal sehr mutigen Visionen der Kreativen zu folgen wie zum Beispiel Kill Me Today, Tomorrow I'm Sick!", in dem der ethnische Konflikt zwischen Serben und Kosovo-Albanern aus einer interessanten Perspektive erzählt wird. Oder "An einem schönen Morgen" mit Léa Seydoux in der Hauptrolle und der komplexe Film Land of Dreams" von Shirin Neshat, der parallel zur Ausstellung in der Pinakothek der Moderne lief.

Können Sie darüber Auskunft geben, wie viele der angebotenen Kinoprojekte, die Sie gerne machen würden, Sie auch wirklich realisieren?

BETTINA RICKLEFS: Im Nachwuchsbereich bedauere ich es am meisten, dass wir nicht noch mehr machen können oder Projekte ziehen lassen müssen. Wenn dann andere Partner in der ARD dabei sind, ist das zumindest tröstlich. Aber es gibt schon Projekte wie aktuell Ruben Östlunds "Goldene Palme"-Gewinner Triangle of Sadness", mit dem wir gerne als BR zusammen gearbeitet hätten. Manchmal können wir aus finanziellen Gründen leider nicht die Federführung übernehmen und andere Filme sind nicht verfügbar, weil Verleiher und Vertriebe nicht an einer Koproduktion mit dem Fernsehen interessiert sind. Und dann gibt es auch viele Angebote, die aus unserer Sicht einfach nicht gut genug sind.

CHRISTIAN GRANDERATH: Ich kann jetzt nicht mit exakten Zahlen dienen, vielleicht sind es rund 100 Kino-Projekte, die der NDR im Jahr angeboten bekommt, und wir machen allenfalls einen Bruchteil davon. Der Satz von Herbert Achternbusch "Du hast keine Chance, aber nutze sie" trifft auch hier zu. Manchmal kommen aber überraschende Filme zustande, von denen zuvor niemand geglaubt hätte, dass sie möglich wären.

BETTINA RICKLEFS: Ich glaube auch, bei den Filmen, die man unbedingt machen will, findet sich immer eine Möglichkeit. "Lieber Thomas" ist dafür ein sehr gutes Beispiel. In anderen Fällen können wir dann nicht mit der anfangs gewünschten Summe in die Projekte gehen, aber wir können dann unterstützen, weitere Partner dazu zu holen und so bei der Finanzierung helfen.

Welche Kinofilme werden den in nächster Zeit mit Ihrer Unterstützung möglich?

CHRISTIAN GRANDERATH: Meinen Hass bekommt ihr nicht" von Regisseur Kilian Riedhof erzählt eine ergreifende und todtraurige Liebesgeschichte im Umfeld des Bataclan Attentats, hier haben wir uns gemeinsam mit ARTE engagiert. Hans Christian Schmid hat Wir sind dann wohl die Angehörigen" über den Fall Reemtsma gedreht, im Übrigen ist auch das eine Koproduktion mit NDR, BR und ARTE - und ein Projekt das uns besonders verbindet. Denn wir, ich war damals noch Redakteur beim Südwestfunk, haben zusammen schon Hans-Christians ersten beiden Filme Nach Fünf im Urwald" und Himmel und Hölle" koproduziert. NDR und BR waren gemeinsam mit der Degeto auch maßgeblich an Hans Christians ARD-Serie "Das Verschwinden" beteiligt, in derselben Konstellation produzieren wir gerade die Serie Die nettesten Menschen der Welt" von Alexander Adolph.

BETTINA RICKLEFS: Wir haben im Sommer mit Guglhupfgeschwader" wieder einen neuen Film der schon erwähnten Eberhofer-Reihe im Kino, außerdem die großartige Komödie Nicht ganz koscher - Eine göttliche Komödie". Im Oktober startet der neue Film von Ulrich Seidl, Rimini", und das Debüt Schweigend steht der Wald" von Saralisa Volm - beide Filme liefen auch auf der diesjährigen Berlinale. Kinokoproduktion heißt aber auch Kinodokumentarfilm. Hier starten demnächst auch herausragende von uns koproduzierte Dokumentartfilme im Kino wie "The Princess", "LARS - backstage" oder Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen".

Das Interview führte Frank Heine