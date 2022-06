Robert Rodriguez findet neue "Spy Kids"-Familie

Gina Rodriguez, Zachary Levi sowie die Kinderdarsteller Everly Carganilla und Connor Esterson übernehmen die Hauptrollen in dem neuen Film aus dem "Spy Kids"-Franchise, den Robert Rodriguez für Netflix inszenieren wird. Das berichtet "Deadline.com".

Robert Rodriguez hat für seine nächste Zusammenarbeit mit Netflix nach dem Familien-Actioner We Can Be Heroes" nicht nur zusammen mit seinem Sohn Racer Max das Drehbuch geschrieben, er wird gemeinsam mit David Ellison, Dana Goldberg und Don Granger von Skydance sowie Elizabeth Avellan und Racer Max auch als Produzent fungieren.

Die ursprüngliche "Spy Kids"-Triologie lockte von 2001 bis 2004 gut 1,4 Mio. Besucher in die deutschen Kinos und spielte weltweit auf ein Einspiel von gut 460 Mio. Dollar. Bei Spy Kids - Alle Zeit der Welt" waren es im Frühjahr 2012 in Deutschland knapp 90.000 Besucher und ein weltweites Einspiel von 85 Mio. Dollar.