Explorer Konferenz #3 wieder im Rahmen von Filmfest Hamburg

Im Rahmen des Filmfest Hamburg findet zum 3. Mal die Explorer Konferenz statt. Die halbtägige Branchenveranstaltung am 7. Oktober richtet sich an Produzenten, Finanziers, Förderer und Studierende und stellt eine Vielzahl von Themen, die Filmschaffende in Europa aktuell bewegen, ins Zentrum. Dieses Jahr wird diskutiert über Diversifikation als Business-Strategie, Entwicklungen im Filmvertrieb oder automatisiertes Reporting. Außerdem soll es Debatten darüber geben, wie die communitybasierte Entwicklung von Stoffen, der Einsatz von Virtual Production und Deep Fakes die Realität von Filmproduktion und Storytelling verändern. Die Konferenz wird ausgerichtet vom Filmfest Hamburg mit dem Produzentenverband und der MOIN Filmförderung.

Bereits am 6. Juli findet als Kick-off der erste von drei online abgehaltenen "Explorer Impulsen" statt, in dem Sommerhaus-Produzent Jochen Laube und Katja Siegel von VICE Media am Beispiel des Instagram Echtzeitprojektes "@ichbinsophiescholl" über (Non-) Fiktionales Storytelling auf Instagram sprechen. Alle Infos unter www.explorer-konferenz.de.

Die 30. Ausgabe des Filmfest Hamburg findet vom 29. September bis 8. Oktober statt.