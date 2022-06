"Biene Maja" & Co. bei Disney+

CGI-Serien wie "Die Biene Maja", "Heidi", "Nils Holgerson", "Mia and Me - Abenteuer in Centopia" und "Wickie und die starken Männer" werden ab 1. Juli in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Disney+ verfügbar sein. Wie Studio 100 Media heute mitteilt, habe man mehr als 400 Serienfolgen an Disney lizenziert.

Martin Krieger, CEO von Studio 100 Media, erklärt nach Vertragsabschluss: "Wir freuen uns sehr, dass ein großer Teil unserer fortwährenden Studio 100 Highlights demnächst auf Disney+ zu sehen sein wird. Mit Disney+ erweitern wir die Präsenz und Bekanntheit unserer Marken in Deutschland, Österreich und der Schweiz und stärken somit auch die unterschiedlichsten Arten der Lizenzvermarktung."