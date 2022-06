Kaufcharts: "Matrix" mit Fünfer-Pack

Der Gewinner der Woche ist sehr einfach zu identifizieren: In den Blu-ray-Kaufcharts ist der SciFi-Actionfilm "Matrix Resurrections" mit zahlreichen Produktfassungen vertreten. Natürlich sprang die "normale" Blu-ray-Fassung auf Platz eins. Dann aber: Rang drei geht laut GfK Entertainment an die 4K-Produktversion. Position fünf sicherte sich eine spezielle Steelbook-Fassung. Ein zweites Steelbook-Exklusivprodukt sichert sich Rang acht. Ein weiteres Steelbook-Produkt kam immerhin noch bis auf Platz zehn. Was bedeutet: Fünf Positionen in den Top-10 gingen an den vierten Teil der Reihe. Vorwochenspitzenreiter "The Batman" nimmt Rang zwei ein.

In der DVD-Auswertung folgt auf "Matrix 4" das Abenteuerdrama "Der Wolf und der Löwe", das ebenfalls neu in den Charts vertreten ist.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf