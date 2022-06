Port-au-Prince-CEO Jan Krüger zu Cannes: "Wollen ein feiner, kleiner Verleih bleiben"

Blickpunkt:Film hat sich bei den deutschen Einkäuferinnen und Einkäufern umgehört, wie die diesjährige Ausbeute und Stimmung beim Marché du Film von Cannes war. Hier antwortet Jan Krüger, CEO Port au Prince Pictures.

Waren Sie erfolgreich in Cannes?

JAN KRÜGER: Wir haben Gespräche zu ein paar Filmen auf dem Markt geführt, aber final möchte ich noch keine Titel nennen. Wir wollen ein feiner, kleiner Verleih bleiben und die einzelnen Filme mit geeinten Kräften bestmöglich herausbringen. Wir wollen in diesem Jahr erst mit unserem Line-Up, diesen, unseren Schiffen heil durch die Meere kommen und schauen, wie es im Herbst und Winter läuft - hoffentlich ohne höhere Pandemiewellen - bevor wir wieder einkaufen und uns eventuell dafür auch personell verstärken werden.

Was ist Ihnen in diesem Jahr aufgefallen?

JAN KRÜGER: Das Angebot war wahnsinnig eklektisch, es war alles dabei. Es gab Filme, die wegen der Pandemie quasi im Regal geblieben sind, ebenso wie neue, aufregende Projekte. Kinos als auch Streamer werden dieses Jahr sehr spannende Projekte haben, die es gilt, bestmöglich zu kuratieren. Grundsätzlich gilt, man sollte das Projekt genau prüfen, ob es das richtige als Koproduktion oder für den Verleih ist, statt schnell zuzuschlagen.

Wie würden Sie die allgemeine Stimmung einschätzen?

JAN KRÜGER: Das größte Highlight in Cannes war es, Kolleg:innen aus aller Welt endlich wieder zu sehen, was bei der Berlinale ja leider noch nicht so richtig möglich war. Der Austausch ist in diesen Zeiten tatsächlich das Wichtigste. Man darf nicht vergessen: Am Ende sind wir alle Überzeugungstäter:innen. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen mitunter sogar offen die Frage diskutiert wird, ob das Kino womöglich sogar tot sei, ist es unheimlich wichtig, diese Überzeugung im Gespräch mit Gleichgesinnten zu erneuern. Trotz der teils tiefgreifenden Marktveränderungen ist die generelle Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Filmen nach wie vor sehr hoch. Bei aller Offenheit für alternative Distributionsmodelle muss und wird unsere Devise weiterhin lauten: Das Kino steht an erster Stelle! Und so werden wir auch weiterhin dafür an- und eintreten, die Nachfrage auf höchstem qualitativen Niveau und mit Leidenschaft zu befriedigen.