Capelight-Chef Steffen Gerlach zu Cannes: "Elf Deals konnten wir abschließen"

Blickpunkt:Film hat sich bei den deutschen Einkäuferinnen und Einkäufern umgehört, wie die diesjährige Ausbeute und Stimmung beim Marché du Film von Cannes war. Hier antwortet der Capelight-Geschäftsführer Steffen Gerlach.

Waren Sie erfolgreich in Cannes?

STEFFEN GERLACH: Wir sind sehr happy mit den Einkäufen in Cannes. Elf Deals konnten wir schließen, das ist eine Zahl mit der so nicht zu rechnen war.

Was ist Ihnen in diesem Jahr aufgefallen?

STEFFEN GERLACH: Es gab ein deutlich breiteres Angebot als erwartet, das lag auch daran, dass nur wenige Titel in weltweiten Deals vom Tisch genommen wurden. So blieb für die Indies eine Menge toller Projekte. Sowohl an Filmen, die bereits im Dreh sind als auch Pre-Buys. Gerade für die Projekte, die sich noch in der Pre-Production befinden, gilt natürlich, dass diese auch so umgesetzt werden müssen. Hier wird wohl in einigen Fällen das so genannte Package noch auseinander brechen. Hoffen wir mal, dass es nicht zu viele Themen sind. Unter den Festival-Themen war für uns in diesem Jahr allerdings nichts dabei, das ist aber nicht weiter tragisch, dank der Breite des Angebotes des "Marché du Film".

Wie würden Sie die allgemeine Stimmung einschätzen?

STEFFEN GERLACH: In einem Wort: Großartig. Das Festival wieder "live" zu erleben, war etwas Besonderes. Thematisiert wurde allerdings auch häufig die Sorge um den Arthouse-Kinomarkt. Bis jetzt ist das Publikum in vielen Ländern nicht so zahlreich in die Kinos zurückgekehrt wie erhofft. Das gilt es zu beobachten und analysieren.