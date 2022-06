Pandora-Chef Björn Hoffmann zu Cannes: "'Close' ist für uns einer der berührendsten Filme"

Blickpunkt:Film hat sich bei den deutschen Einkäuferinnen und Einkäufern umgehört, wie die diesjährige Ausbeute und Stimmung beim Marché du Film von Cannes war. Hier antwortet Björn Hoffmann, Geschäftsführer Pandora Film.

Waren Sie erfolgreich in Cannes?

BJÖRN HOFFMANN: Zum einen haben wir uns natürlich sehr über die extrem emotionale Premiere und die ausgezeichnete Berichterstattung zu Emily Atefs Film "More than Ever" ("Mehr denn je") mit der fabelhaften Vicky Krieps in der Hauptrolle gefreut, der in Un Certain Regard Weltpremiere feierte und den wir im Winter starten. Darüber hinaus konnten wir uns die deutschen Rechte an Lukas Dhonts weltweit verkauften Wettbewerbsbeitrag "Close" sichern, der mit dem Grand Prix ausgezeichnet wurde. "Close" ist für uns einer der berührendsten Filme, die wir seit langem gesehen haben und wir freuen uns jetzt schon auf den Release im zweiten Halbjahr 2022.

Was ist Ihnen in diesem Jahr aufgefallen?

BJÖRN HOFFMANN: Es gab durchaus noch einige interessante Titel in der offiziellen Sektion und den Nebenreihen, die nicht als pre-sale nach Deutschland verkauft wurden. Aber da die Situation im Arthouse derzeit extrem fragil ist und keiner weiß, was im Winter wieder auf uns zukommt, sind wir ohne große Kaufabsichten nach Cannes gekommen. Und mit "Close" haben wir uns einen zeitlosen Film gesichert, der perfekt in unser Lineup passt.

Wie würden Sie die allgemeine Stimmung einschätzen?

BJÖRN HOFFMANN: Ich habe die Stimmung als gelöst und freudig wahrgenommen. Es tat einfach gut, Kolleginnen und Kollegen aus Kino, Verleih, Produktion und Weltvertrieb wieder persönlich zu treffen, Filme in der besonderen Cannes Atmosphäre zu entdecken und gemeinsam das Kino zu feiern!