SCREENFORCE DAYS: Discovery+ zum Start am 28. Juni mit und ohne Werbung

Zum Discovery+-Launch wird es den neuen Streamingdienst in Deutschland und Österreich in zwei Varianten geben: Eine etwas günstigere werbeunterstützte und eine werbefreie Version. Daniela Katzenberger gehört zu den Stars, die dort ein neues Format bekommen.

Bei den Screenforce Days am Mittwoch hat auch das frisch fusionierte Unternehmen Warner Bros Discovery sein Programm den Werbetreibenden präsentiert. Dabei gaben die Verantwortlichen bekannt, dass der Streamingdienst Discovery+ am 28. Juni in zwei Varianten in Deutschland und Österreich verfügbar sein wird.

Es wird eine werbefreien Variante zu monatlich 5,99 Euro sowie einer werbeunterstützten Variante zu monatlich 3,99 Euro geben. Für alle Sky Q Kunden ist durch eine Partnerschaft mit Sky Deutschland Discovery+ zum Start kostenlos. Markus Spangler, VP Ad Sales, kommentierte live im Kölner Studio: "Es ist sowohl ein reines SVoD- als auch ein AVoD-Produkt. Da wird sehr dezent Werbung gespielt. Es ist eine sehr gefragte Zielgruppe. Wir dachten uns, dass wir es von Anfang richtig machen."

"Mit Discovery+ werden wir den Usern in Deutschland und Österreich eines der vielversprechendsten neuen Streaming-Produkte anbieten", sagte Hannes Heyelmann, EVP & General Manager GAS, Warner Bros. Discovery. "Wir profitieren dabei von unserer weltweit größten Content-Library an non-fiktionalen Inhalten. Ergänzt von exklusiven lokalen Shows, darunter die neue Eigenproduktion "Katzenberger @Work" mit Daniela Katzenberger in der Hauptrolle, und Live-Sport, bietet Discovery+ damit in einzigartiger Fülle außergewöhnliche Geschichten aus aller Welt in den Bereichen Entertainment, Lifestyle, Factual und Sport. Ich freue mich, ab Sommer noch mehr Fans die Vielfalt von Warner Bros. Discovery anbieten zu können."

Bereits zum Start bietet Discovery+ ein Angebot an exklusiven Inhalten und Originals, so dass den Kunden von Discovery+ von Beginn an Tausende Stunden an Content der verschiedenen Marken und Themenwelten von Warner Bros. Discovery zur Verfügung stehen werden, verspricht der Streamingdienst. Diese beinhalte neben z.B. Lifestyle, Wohnen und Essen, True Crime, Paranormales, Abenteuer, Wissenschaft, Technik oder Umwelt auch exklusiven Live-Sport, darunter Top-Events wie die Tour de France oder Tennis Grand-Slam-Turniere, sowie eine Vielzahl an Dokumentationen. Ergänzt wird das Angebot durch die linearen Sender-Streams von DMAX, TLC, HOME & GARDEN TV, Tele 5, Eurosport 1 und Eurosport 2.