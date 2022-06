Hamburger Kinopreise 2022 vor Ort vergeben

Erstmals seit 2019 sind die Hamburger Kinopreise gestern Abend im Alabama Kino auf dem Gelände des Hamburger Kulturzentrums Kampnagel wieder "live und in Farbe", wie es in der Pressemitteilung der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein heißt vergeben worden. 17 Programm- und Stadtteilkinos sowie Initiativen wurden dabei für das Programmjahr mit insgesamt 220.000 Euro bedacht; damit sei die Prämie in diesem Jahr noch einmal aus Corona-Mitteln mehr als verdoppelt worden. Über die Gewinner entschieden Filmproduzent und Regisseur Lars Jessen, die Betreiberin des Wolf Kino in Berlin, Verena von Stackelberg, und die Hamburger Filmjournalistin Britta Schmeis.

Hamburgs Senator für Kultur und Medien, Carsten Brosda, sagte im Rahmen der Verleihung: "Mit den Kinopreisen feiern wir nicht nur jedes Jahr die großartige Kinoszene in Hamburg, sondern auch die ausgesprochen gute Zusammenarbeit mit Kinobranche und Filmförderung. Diesem gemeinsamen Glauben an die Kraft des Kinos und einem tollen Engagement haben wir es auch zu verdanken, dass wir trotz der schwierigen Corona-Zeit dieses Jahr Jubiläen wie 20 Jahre Koralle oder 35 Jahre B-Movie feiern können. Mit der diesjährigen Preisverleihung feiern wir auch die wiedererwachende Kinoliebe. Das Preisgeld haben wir dieses Jahr noch einmal aus Corona-Mitteln verdoppelt. Gemeinsam wollen wir die Zukunft der einzelnen Häuser und die Kinolandschaft Hamburgs in all ihrer Unterschiedlichkeit sichern."

Helge Albers, Geschäftsführer der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, ergänzt: "Nach zwei sehr zehrenden Pandemiejahren kämpfen die Kinos sich Stück für Stück zurück auf die Karte. Alle Kinomacher*innen waren während der Schließungszeiten sehr aktiv, haben Energie in ihre Online-Präsenz gesteckt oder ihre Technik nachhaltiger umgerüstet. Ich freue mich sehr, dass wir ihnen nun erneut mit einer Verdoppelung der Kinopreise unter die Arme greifen können. Uns erwartet ein reichhaltiges Programmjahr 2022!"

Die ausgezeichneten Kinos und Initiativen:

3001 Kino, Sternschanze: 20.000 Euro

Abaton, Rotherbaum: 20.000 Euro

Zeise Kinos, Ottensen: 20.000 Euro

Alabama, Winterhude: 15.000 Euro

B-Movie, St. Pauli: 15.000 Euro

Koralle, Volksdorf: 15.000 Euro

Magazin Filmkunsttheater, Winterhude: 15.000 Euro

Savoy Filmtheater, St. Georg: 15.000 Euro

Studio-Kino, Altona-Altstadt: 15.000 Euro

Blankeneser Kino, Blankenese: 10.000 Euro

Elbe Filmtheater, Osdorf: 10.000 Euro

Filmraum, Eimsbüttel: 10.000 Euro

Lichtmeß-Kino, Ottensen: 10.000 Euro

Passage Kino, Altstadt: 10.000 Euro

Schanzenkino 73, Sternschanze: 10.000 Euro

Sonderpreis "A Wall is A Screen": 5.000 Euro

Sonderpreis "Eine Stadt sieht einen Film": 5.000 Euro