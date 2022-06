SCREENFORCE DAYS: RTL Deutschland setzt auf Zusammenspiel von Streaming und TV

Im Gegensatz zu den in den Fokus gerückten programmlichen Umbauarbeiten bei ProSiebenSat1 am Dienstag hat RTL Deutschland am Mittwoch bei den Screenforce Days auf die Betonung des Zusammenspiels zwischen der Streaming-Plattform RTL+ und den linearen Sendern gesetzt. Chief Content Officer RTL Deutschland, Henning Tewes, bestätigte offiziell den Auftrag für eine weitere Ausgabe des Events "Die Passion" im kommenden Jahr. Die DC-Serie "Peacemaker" auf RTL+, die im Blickpunkt:Film-Interview als Möglichkeit nur angedeutet war, wird dank des WarnerMedia-Deals in diesem Jahr als deutsche Premiere Wirklichkeit.

Weitere Neuigkeiten waren die Show-Rückkehr von "RTL Samstag Nacht" ins Fernsehen sowie die schon sehr grobe Einschränkung, dass die zweite Staffel von "Sisi" vor Weihnachten zu RTL+ kommt. Die Co-CEOs RTL Deutschland, Stephan Schäfer und Matthias Dang, sagten nach dem Screening live im Kölner Screenforce-Studio, dass RTL+ bereits bei 3,2 Millionen Abonnenten stehe. Bisher sei das durch Bewegtbild erreicht worden, aber im Laufe des Jahres von Sommer bis Ende des Jahres werden nun sukzessive die angekündigten Musik- und Magazin-Angebote auf der Streaming-Plattform für die Abonnenten hinzukommen.

RTL Deutschland gab sich mit seiner Programmpräsentation viel Mühe, an Hollywood-Filmklassiker anzuknüpfen. Das Moderations-Duo Daniel Hartwig und Laura Wontorra reiste mit dem DeLorean aus "Zurück in die Zukunft" durch die Zeit und die unterschiedlichen Programmangebote des Medienhauses, landete neben "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" aber auch kurzfristig in "Matrix".

Das Streaming-Angebot von RTL+ stellte Programmdirektorin Frauke Neeb vor. "Wir profitieren aus beiden Welten. Unser Vorteil ist, dass wir unsere Programmmarken mit den linearen Sendern noch größer machen können", erklärte sie. RTL+ setze auf High-End-Fiction wie die zweite Staffel von "Sisi" genauso wie auf kleine Produktionen wie die verlängerte Comedy-Serie "Wrong". Der Trailer zeigte von den neuen eigenproduzierten Fiction-Formaten "Disco Bochum", "Strafe", "Zwei Seiten des Abgrunds" und "Ze Network". Sport war mit der Europa League und dem großen Rechtepaket an den deutschen Fußballnationalspielen präsent, Reality-Formate unter anderem mit "Princess Charming".

Beim Trailer für den Sender RTL waren "Der Schiffsarzt", "Sisi", "Haus der Träume", "Dünenthriller", "Club Las Piranjas" und der 90-Minüter "Alarm für Cobra 11" zu sehen. Auch Henning Tewes betonte: "Durch die Verbindung durch Streaming und TV können wir eine größere Aufmerksamkeit schaffen. Wir suchen die starken und außergewöhnlichen Geschichten." Als Beispiel nannte er "Sisi", die natürlich zuerst auf RTL+ zu sehen sei. Da werde die Marke generiert, weitere Reichweite erfahre sie dann bei der linearen Ausstrahlung auf RTL. Bei den Shows geht es zum Beispiel mit "Undercover Boss" weiter. Ganz neue Shows sind "Ich setze auf dich", "Luftballon-Meisterschaft", "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt", "Die 100.000 Mark Show" und "Der König der Kindsköpfe".

Bei Vox wurden Ausschnitte aus "Deffi Goes Schlager", "Zum Schwarzwälder Hirsch", "Das spanische Dorf" und "Nach der Flut" gezeigt. "Wir sind uns bewusst, was wir für einen Schatz mit Vox in den Händen haben. Deswegen wollen wir es auch ganz in seiner Eigenständigkeit weiterentwickeln. Haltung und Unterhaltung. Nachhaltigkeit, Inklusion und Diversität. Fokus auf echte Menschen. 'Zum Schwarzwälder Hirschen' mit Tim Mälzer verbindet das zum Beispiel vorbildlich", sagte Tewes über das neue Vox-Format bei dem der bekannte Fernsehkoch mit jungen Menschen mit Down-Syndrom ein Restaurant aufbaut. Fiction werde ein wichtiger Teil von bleiben, hielt Tewes fest. Mit dem eigenproduzierten "Herzogpark" und der lizenzierten"Sex and the City"-Fortsetzung "And Just Like That" gehe es da weiter.