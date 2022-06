Sarandos interveniert in Israel

Israelischen Medien zufolge traf Netflix-Co-CEO Ted Sarandos mit dem israelischen Staatpräsidenten Isaac Herzog und Kommunikationsminister Yoaz Hendel in der Residenz des Präsidenten in Jerusalem zusammen. Offenbar begab sich Sarandos nach Israel, um persönlich eine Gesetzesinitiative zu verhindern, nachdem leitende Netflix-Manager in den Monaten zuvor wenig bewirken konnten. In der Sache geht es um eine Gesetzesinitiative, die Netflix verpflichten würde, in israelische Original-Inhalte zu investieren, wie unter anderem die Finanzzeitung Globe berichtet.

Die geplante Gesetzgebung folgt den Erkenntnissen eines Ausschusses, wonach israelische Fernsehsender einem unfairen Wettbewerb ausgesetzt sind, da sie in lokale Produktionen investieren müssen. Sarandos soll seiner Besorgnis Ausdruck gegeben haben, dass eine Investitionsverpflichtung dazu führen könne, dass Netflix weniger in Israel investieren werde. Laut Berichten habe der Netflix-Manager erklärt, dass sein Unternehmen beim Kauf von Inhalten bereits gut mit der lokalen Filmindustrie zusammenarbeite.

Angeblich hat der Streamer seit 2016 mehr als 100 israelische Produktionen lizenziert.

Ob und wann das Gesetz umgesetzt werden kann, ist aufgrund möglicher Neuwahlen derzeit unklar.