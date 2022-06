Einschaltquoten: "In aller Freundschaft" auch beim jüngeren Publikum stark

Mit 4,35 Mio. Zuschauern (MA: 18,4 Prozent), das sind fast eine Mio. Zuschauer und gut fünf Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche, als sie allerdings mit einer Länderspielübertragung im ZDF konkurrieren musste, war die ARD-Krankenhausserie In aller Freundschaft" gestern das einzige Programm mit mehr als vier Mio. Zuschauern. Zuvor hatten 3,59 Mio. Zuschauer (MA: 15,8 Prozent) die Anwaltserie Die Kanzlei" gesehen - ein Plus von rund 200.000 Zuschauern und gut einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Das ZDF kam in der gestrigen Primetime mit der "ZDFzeit"-Dokumentation "Mensch Paul McCartney! Der ewige Beatle" auf 2,14 Mio. Zuschauer (MA: 9,4 Prozent). Das Magazin "frontal" verzeichnete im Anschluss daran 1,78 Mio. Zuschauer (MA: 7,5 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen holte sich "In aller Freundschaft" mit einem Marktanteil von 10,6 Prozent gestern ebenfalls Platz eins in der Primetime; "Die Kanzlei" war auf 8,5 Prozent gekommen. Erfolgreichstes privates Programm in dieser Zielgruppe war die RTL-Reportage "Prinz William wird 40 - Können Europas Thronfolger die Monarchie retten?" (10,4 Prozent).

Auf einen 14/49-Marktanteil von 8,2 Prozent kam gestern Abend die ProSieben-Show "Big Countdown! - Die größten Sensationen der 90er Jahre". Für die Sat1-Crimserien "Navi CIS: Hawaii" und Navy CIS" standen 8,1 bzw. 6,9 Prozent zu Buche. Kabel eins kam gestern mit der SciFi-Komödie "Evolution" auf einen Marktanteil von 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, für eine neue Folge der RTLZWEI-Dokureihe "Deutschland - Deine Schulden" standen 5,9 Prozent zu Buche. Unter der Fünf-Prozent-Marke blieb gestern eine Specialausgabe der Vox-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", die mit 4,8 Prozent exakt den Wert des Staffelfinales in der Vorwoche erzielte.