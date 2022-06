SCREENFORCE DAYS: RTLZwei beschwört Retro-Trend mit "Glücksrad" und Kelly Family

Auch der Sender RTLZwei zeigte am Dienstag, dass der Retro-Trend im Fernsehen noch nicht seine Spitze erreicht hat. Zum einen bringt der Sender den Gameshow-Klassiker "Das Glücksrad" mit Sonya Kraus und Thomas Hermanns als Moderationsduo zurück. Produzent ist Sony Pictures Entertainment. Zum anderen soll es in der Saison 2022/23 auch eine Neuauflage der Comedy-Rate-Sendung "Genial daneben" von Constantin Entertainment geben.

Ein weiteres Comeback ist die Sendung "X-Factor: Das Unfassbare", die früher jahrelang auf RTLZwei lief. In neuen Episoden führt Moderator Jonathan Frakes voraussichtlich ab diesem Herbst durch das Programm. Es ist eine Produktion von W&B Television. Den Retro-Trend mit dem "Let's Dance"-Showkonzept verbunden, ergibt wiederum die neue Show "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen", wenn Prominente auf Rollschuhen auf dem Disco-Trend der 1980er-Jahren wandeln. Moderatorin ist Lola Weippert, die Produktion stammt von Tresor TV. Start soll auch im Herbst sein.

Und auch die Kelly Family erfährt gleich ein doppeltes Revival. Zum einen wird es ein emotionales Special geben, das nach langer Zeit die vor allem auch in Deutschland so beliebte Musikfamilie wieder zusammenbringt. Dann wird es aber auch noch ein Format geben, das Extremsportler Joey Kelly mit seinen beiden Söhnen Luke und Leon sowie seinen Töchtern Lilian und Lisann und seiner Frau Tanja auf einen spektakulären Roadtrip über die Panamericana von Alaska bis Feuerland begleitet. Die aufwendige Produktion übernimmt Dreiwerk Entertainment. Start soll nicht vor 2023 sein.

Dann kommt 2023 auch die Koproduktion zwischen der Streaming-Plattform RTL+ und RTLZwei, die Doku-Serie über die Rennfahrerin Sophia Flörsch von der Gebrüder Beetz Filmproduktion ins Free-TV.

Der Bereichsleiter Programm RTLZwei, Tom Zwiessler, kommentiert: "In einer Welt im Umbruch sucht unser Publikum Entspannung, aber auch Orientierung und Rückhalt. Das bieten wir mit Inhalten, die die Gefühle und Gedanken der Menschen authentisch vermitteln, weil sie nahe sind an der Wirklichkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Zuge dessen investiert RTLZwei in zahlreiche Pilotproduktionen, bringt Neustarts on air und baut auch die thematische Vielfalt seiner Dokus und Reportagen weiter aus. Gleichzeitig pflegen wir unsere Klassiker weiter, darunter 'Die Geissens', 'Die Wollnys', 'Daniela Katzenberger', 'GRIP - Das Motormagazin', unsere Daily Soaps ,Berlin - Tag & Nacht' und 'Köln 50667', oder die Shows 'Kampf der Realitystars' und 'Love Island'".