Zwei Goldene Nymphen für Ziegler-Film-Produktion "Martha Liebermann"

Stefan Bühlings von Ziegler Film produziertes Historiendrama "Martha Liebermann" ist beim Festival de Television de Monte Carlo mit zwei Goldenen Nymphen ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihungsgala gestern Abend wurde der Film selbst als bester Film prämiert. Thekla Carola Wied, die darin Martha Liebermann, Witwe des 1935 gestorbenen Malers Max Lieberman, der als 85-Jährige mithilfe einer Widerstandsgruppe die Flucht vor den Nazis gelingt, verkörpert, erhielt die Goldene Nymphe als beste Hauptdarstellerin. Als bester Hauptdarsteller wurde der dänische Schauspieler Ulrich Thomsen für seine Rolle in der Krimiserie "Trom" (Faröer Inseln), die auch den Spezialpreis der Jury erhielt, prämiert.

Mit dem von Odeon Fiction produzierten Drama Flügel aus Beton" wurde eine weitere deutsche Produktion in Monte Carlo ausgezeichnet; sie erhielt den "Preis des Roten Kreuzes". Insgesamt drei Auszeichnungen gingen an die britische Thrillerserie "The Tourist" mit Jamie Dornan in der Hauptrolle. Sie wurde als beste Serie, für die beste Kreation und mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Alle Preisträger:innen des Festival de Television de Monte Carlo unter www.tvfestival.com.