Netflix-Wochencharts: "Stranger Things" jetzt zweiterfolgreichste Serie aller Zeiten

Nach 24 Tagen steht die finale Staffel "Stranger Things" auf Netflix bei weltweit erreichten 883 Millionen Stunden Sehzeit. Damit hat die US-Serie überdeutlich die fünfte Staffel "Haus des Geldes" hinter sich gelassen und darf sich jetzt zweiterfolgreichste Serienstaffel des Streamingdienstes nennen. Es verbleiben jetzt noch vier weitere Tage für den gesamten 28-Tage-Zyklus, in denen Netflix rechnet.

Die eine Milliarde-Grenze, die bislang nur das koreanische Serienphänomen "Squid Game" übersprang, wird "Stranger Things" in diesem Zyklus nicht mehr schaffen. Aber ab 1. Juli starten die allerletzten beiden "Stranger Things"-Episoden unter den Klängen von Kate Bushs "Running Up That Hill" auf Netflix, eine davon ist allein zweieinhalb Stunden lang. Neuerdings rechnet der Streamingdienst auch aufgespaltene Staffeln zusammen, was im Vergleich ziemlich unfair ist. Aber selbst mit 56 Tagen Laufzeit schafft "Stranger Things" wahrscheinlich nicht den "Squid Game"-Rekord.

- SERIENALLZEITCHARTS (ENGLISCH & NICHT-ENGLISCH) -

01. Squid Game Staffel 1 - 1.650,45 Mrd. Stunden

02. Stranger Things 4.1 - 883,30 Mio. NEU

03. Haus des Geldes Staffel 5 - 792,23 Mio.

04. Bridgerton Staffel 2 - 656,16 Mio.

05. Bridgerton Staffel 1 - 625,49 Mio.

06. Haus des Geldes Staffel 4 - 619,01 Mio.

07. Stranger Things Staffel 3 - 582,10 Mio.

08. Lucifer Staffel 5 - 569,48 Mio.

09. All of Us Are Dead Staffel 1 - 560,77 Mio.

10. The Witcher Staffel 1 - 541,01 Mio.

Derweil hat Adam Sandlers Basketball-Film "Hustle" mit 57 Millionen Stunden eine starke zweite Woche und führt die weltweiten Filmcharts an. Der neu gestartete "Spiderhead" mit Chris Hemsworth schaffte nur 35 Millionen Stunden auf Platz zwei. Das ist auch die Konstellation in den deutschen Charts, wo "Hustle" vor "Spiderhead" bei den Filmen führt. Die deutsche Doku "Gladbeck" steht auf Platz acht. Bei den Serien schauen die Deutschen am meisten auch die vierte Staffel "Stranger Things", dann folgt die sechste Staffel "Peaky Blinders".