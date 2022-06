Kinoverbund SH wirbt um weitere Unterstützung

Der Kinoverbund SH hat sich mit einem Appell in die laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grünen in Schleswig-Holstein eingeschaltet - und dabei auf die anhaltenden massiven Auswirkungen der Pandemie und auslaufende Hilfen verwiesen.

In Schleswig-Holstein laufen derzeit die Koalitionsverhandlungen zwischen der CDU von Ministerpräsident Daniel Günther und der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Der Kinoverbund SH hat sich mit einem Appell an die Verhandelnden in diese Gespräche eingeschaltet, der Brief konnte anlässlich der Dreharbeiten zu einem Spot für den nächsten Kino-Aktionstag direkt an Günther übergeben werden, der erneut die Schirmherrschaft für eine solche Veranstaltung übernommen hatte (wir berichteten).

Der Brief im Wortlaut:

"Liebe Präsidentin Kristina Herbst, lieber Ministerpräsident Daniel Günther, liebe Mitglieder der CDU-Fraktion, liebe Mitglieder der BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN-Fraktion,

wir gratulieren Ihnen herzlich zu Ihrem Wahlerfolg und wünschen Ihnen stets immer ein gutes Händchen für Ihre Entscheidungen zum Wohle unseres schönen Landes. Die Kinos haben die Corona-Krise dank verschiedenster Hilfsprogramme, auch insbesondere der Landeshilfe im Jahr 2020 überstanden. Dafür möchten wir uns bei Ihnen herzlich bedanken. Ohne Ihre Landeshilfe, hätten nicht alle Kinos im Land überlebt. Allerdings zeigen sich nun die finanziellen und substanziellen Auswirkungen der Corona-Krise im Kinogeschäft. Kein Betrieb konnte in der wichtigen Winterzeit Rücklagen für den schwachen Sommer bilden. Weiterhin kämpfen die Kinos mit einem Besucherrückgang von bis zu 30 Prozent. Ängste in der Bevölkerung sind leider noch zu spüren, auch wenn wir in gute Lüftungsanlagen und Hygienekonzepte investiert haben.

Leider enden die Überbrückungshilfen zum 30. Juni. Es bleibt lediglich ein Bundeskulturfonds, der nur sehr wenige Kosten eines Kinos auffängt. Das Minus der Kinos wird demzufolge leider immer größer. Wichtig ist es, dass sich die Kinos weiterentwickeln und so den kulturellen Auftrag auch in den nächsten Jahren sicherstellen können. Das jetzige BKM-Förderinstument 'Zukunftsprogramm Kino' ist hier sehr hilfreich. Das Land S-H beteiligt sich hier mit 20 Prozent. Auch dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. Allerdings wird dieses Programm im nächsten Jahr vom BKM leider nur noch reduziert fortgeführt. Hier braucht es eine verbindliche Co-Finanzierung des Landes.

Trotz dieser bisherigen Unterstützungen sehen wir eher sorgenvoll gestimmt auf das weitere Jahr 2022 und die kommenden Jahre."

Unterzeichnet ist der Bief vom Vorstand des Kinoverbunds SH: Martin Turowski, Ralf Thomsen, Meike Peemöller und Dennis Jahnke.