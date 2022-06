Christine Berg in den UNIC-Vorstand gewählt

Am Rande der CineEurope hat der europäische Dachverband UNIC seinen Vorstand neu gewählt. Während Phil Clapp als Präsident für eine weitere Amtszeit bestätigt wurde, zieht die HDF-Vorstandsvorsitzende Christine Berg neu in das Gremium ein.

Bei der Generalversammlung am Rande der Kino-Leitmesse CineEurope haben die Mitglieder des europäische Dachverbands UNIC den Vorstand neu gewählt. Erwartungsgemäß wurde Phil Clapp, CEO der UK Cinema Association für eine weitere, zwei Jahre währende Amtszeit als Präsident bestätigt.

Ihm zur Seite stehen in der neuen Amtsperiode sechs statt wie bislang fünf Vizepräsident:innen. Neu an Bord ist aus deutscher Sicht vor allem die HDF-Vorstandsvorsitzende Christine Berg, die als Vizepräsidentin in den Vorstand gewählt wurde.

Als Senior Vice President und Schatzmeister fungiert weiterhin Jaime Tarrazón (Abgeordneter der Federación de Cines de España), an Bord bleiben als Vizepräsident:innen auch Richard Patry (Präsident der Fédération Nationale des Cinémas Français), Edna Epelbaum (Präsidentin der Association Cinématographique Suisse), Tomasz Jagiello (CEO Helios und Mitglied der Polish Cinema Association). Neu ist Mario Lorini (Präsident der Associazione Nazionale Esercenti Cinema), er löst Mario Mazzetti ab. Als Beisitzer wurde zudem Thierry Laermans (Generalsekretär der Fédération des Cinémas de Belgique) gewählt.

Anlässlich seiner Wiederwahl erklärte Phil Clapp "Ich möchte mich herzlich bei den UNIC-Mitgliedern für ihr erneuertes Vertrauen sowohl in meine Person als auch die anderen Vorstandsmitglieder bedanken. Es bleibt eine Ehre und ein Privileg, die Organisation weiterhin bei ihren Bemühungen zu unterstützen, als starke und einflussreiche Stimme für den europäischen Kinosektor aufzutreten - eine Aufgabe, die wichtiger ist als je zuvor."