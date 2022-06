Kinocharts Frankreich: "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" auf dem Weg zur nächsten Million

An seinem Startwochenende in Frankreich hatte "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" auf Anhieb die Besuchermillion geknackt gehabt, nach dem zweiten Wochenende ist die zweite Million bereits in Reichweite.

Mit gut 540.000 Besuchern konnte Jurassic World: Ein neues Zeitalter" Platz eins der französischen Kinocharts am vergangenen Wochenende verteidigen. Nachdem der Abschluss der "Jurassic World"-Trilogie an seinem Startwochenende insgesamt bereits die Besuchermillion hatte knacken können, befindet sich jetzt bereits die Zwei-Mio.-Besucher-Marke in Reichweite. Auf dem Weg zur vierten Million ist hingegen bereits Top Gun Maverick", der am vergangenen Wochenende mit 387.000 Besuchern erneut Platz zwei belegte.

Auf den Plätzen drei und vier folgen mit den heimischen Produktionen Incroyable mais vrai" (107.000 Besucher; inkl. Previews: 112.000 Besucher) und Champagne!" (54.000 Besucher; inkl. Previews: 174.000 Besucher) zwei Neustarts, bevor Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (WE: 53.000 Besucher; gesamt: 3,1 Mio. Besucher) die Top fünf komplettiert.

Auf Platz sechs landete mit Fratè" (29.000 Besucher; inkl. Previews: 31.000 Besucher) ein weiterer Neustart aus Frankreich.

Die Top 15 der französischen Kinocharts