SCREENFORCE DAYS: Wie Disney und Paramount eigene TV-Sender ins Ökosystem einbetten

Die Präsentation von Disney Media Sales & Partnerships bei den Screenforce Days am Dienstag gestaltete sich längere Zeit als schön, aber harmlos, als ein Mädchen durch die Räumlichkeiten von Disney herumführte. Spannend wurde es, als Eun-Kyung Park, SVP & General Manager Media (GSA), The Walt Disney Company, ins Bild kam und fast eher in einem Nebensatz fallen ließ, dass auf dem Disney Channel zukünftig immer mehr Disney+-Originals zu finden sein werden.

Konkrete Filme oder Serien nannte Park nicht. Aber da der Disney Channel mittlerweile an fünf Abenden in der Woche Spielfilme ausstrahlt, wäre es jetzt nicht total abwegig, wenn dort eines Tages zum Beispiel auch das Disney+-Original "Susi und Strolch" zu sehen wäre. Aber Parks Ankündigung der Verkettung von Disney+ mit dem Disney Channel birgt eine gewisse Sprengkraft.

Und sie steht wahrscheinlich auch in Verbindung mit der Ankündigung des ProSieben-Chefs Daniel Rosemann, den Hollywood-Sonntagabend seines Senders zukünftig vor allem mit Show-Eigenproduktionen zu bestücken. Denn wenn die großen Hollywoodstudios dazu übergehen, die eigenen Produkte verstärkt auf den eigenen Plattformen und Sendern auszuwerten, bleibt weniger übrig für die lokalen Player.

Auch sehr interessant war dahingehend die Screenforce-Days-Präsentation von Visoon, welche die Springer-Medien Welt und Bild TV vermarktet, aber auch für Paramount Global in Deutschland zuständig ist. Die dazugehörigen Sender und Plattformen in Deutschland sind Comedy Central, MTV, Nickelodeon und zum Beispiel Pluto TV. Für den Kindersender Nickelodeon kündigte die Präsentation zum Beispiel die neue Animationsserie "Star Trek: Prodigy" an, die in den USA bei Paramount+ zu sehen ist.

Etwas aus der Hüfte geschossenen klang nach der Präsentation von einem der beiden Visoon-Chefs dann der Satz, dass alles, was in der Erstausstrahlung bei dem neuen, im Dezember in Deutschland startenden Streamingdienst Paramount+ laufen werde, irgendwann auch zu den TV-Sendern komme. Das wird wahrscheinlich von Format zu Format unterschiedlich sein. Aber es zeigt, dass die großen amerikanischen Medienunternehmen ein richtiggehendes Ökosystem für die eigenen Inhalte ausrollen, die dann von der SVoD-Plattform bis zum Free-TV-Sender abgeschöpft werden sollen.