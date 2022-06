Locarno würdigt Matt Dillon mit Lifetime Achievement Award

Der amerikanische Schauspieler Matt Dillon wird im Rahmen des 75. Locarno Film Festival mit dem Lifetime Achievement Award geehrt. Die feierliche Gala findet am 4. August auf der Piazza Grande statt, eingebettet in Vorführungen von "Drugstore Cowboy" und Dillons Regiearbeit "City of Ghosts" sowie einem Q&A vor Publikum am 5. August im Forum @ Spazio Cinema.

Festivalchef Giona A Nazzaro freut sich über den Ehrengast: "Matt Dillon verkörpert mit äußerster Freiheit eine Idee des amerikanischen Künstlers und des Kinos, die wir zutiefst lieben. Die Unruhe der Jugend und die Freiheit der Reife. Ein Darsteller, der einen dauerhaften, generationsübergreifenden Erfolg aufgebaut hat, ohne sich jemals davor zu scheuen, neue Herausforderungen und Sprachen zu erkunden. Als erstaunlicher Schauspieler und Regisseur verkörpert Dillon das Beste einer Idee des amerikanischen Kinos, die in den 1970er Jahren entstand, und zelebriert gleichzeitig den Mut zu unkonventionellen Entscheidungen. Es ist uns eine Ehre, mit ihm das 75-jährige Jubiläum des Filmfestivals Locarno zu feiern."

Matt Dillons Karriere spannt sich bereits über drei Jahrzehnte. Er arbeitete mit Regisseuren wie Francis Ford Coppola und Gus Van Sant (für "Drugstore Cowboy" gewann Dillon einen Independent Spirit Award), mit Cameron Crowe und Paul Haggis (für "L A Crash" wurde Dillon Oscar-nominiert und gewann einen weiteren Independent Spirit Award), Lars von Trier und Bent Hamer. Mit "City of Ghosts" gab Dillon 2002 sein Regiedebüt, in dem er neben James Caan, Gérard Depardieu und Natascha McElhone auch mitspielt. Im Jahr 2014 spielte er die Hauptrolle in Chad Hodges Serie "Wayward Pines"; demnächst ist er in der Apple TV+-Serie "High Desert" neben Patricia Arquette zu sehen. Mit "El Gran Fellove", einer Musikdoku über den legendären kubanischen Sänger Francisco Fellove, hat Dillon kürzlich seinen zweiten Spielfilm als Regisseur fertiggestellt.

Er stammt aus einer Künstlerfamilie und ist auch als Maler aktiv. Seine werke wurden bereits in New York, Rom und Berlin ausgestellt.

Der Lifetime Achievement Award wird seit 2011 vergeben. Zu den Rezipienten der Vergangenheit zählen Harrison Ford, Harvey Keitel, Alain Delon, Jacqueline Bisset oder Dario Argento.