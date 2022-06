Umfrage: Kaum Bedarf für Werbe-Abos

Laut einer von DMEXCO in Auftrag gegebenen Studie sind Kunden von Streamingdiensten eher nicht bereit, eine werbegestütztes Abonnement nutzen zu wollen.

Die Ankündigung von Disney+ und Netflix, werbegestützte Tarife einzuführen, nehmen derzeit Marktforscher zum Anlass Konsumenten nach der Akzeptanz eines solchen Angebots zu befragen. Aktuell hat DMEXCO eine Onlineumfrage veröffentlicht. Allgemeines Fazit: Zwei Drittel der Deutschen verneinen die Frage, ob sie Werbung in ihrem Angebot akzeptieren würden, wenn dadurch das Abo günstiger würde. Lediglich 23 Prozent würden ein günstigeres Angebot mit Werbeinhalten in Betracht ziehen.

Und: Würden die Streamingdienste trotzdem Werbung einführen, wären nur zwölf Prozent bereit, eine höhere Abogebühr für ein werbefreies Angebot zu bezahlen. Entsprechend sehen die Studienmacher nur ein überschaubares Erlöspotenzial: Nur zehn Prozent der Befragten würden mehr als fünf Euro pro Monat zusätzlich für ein werbefreies Programm zahlen.

Zudem ergab die Onlineumfrage, dass die Befragten Unterbrecherwerbung ablehnen würden: "Rund ein Viertel würde Werbung vor und nach dem Film oder der Serie noch am ehesten dulden. Etwa 14 Prozent nähmen Werbeinhalte jederzeit in Kauf, wenn diese mit einer 'Überspringen'-Funktion versehen sind, wie man sie beispielsweise von YouTube kennt", so die Mitteilung.

"Für viele Nutzer:innen ist die Werbefreiheit der Streaming-Plattformen ein ganz zentraler USP. Auch wenn Ergebnisse aus Befragungen nicht automatisch mit realem Verhalten gleichzusetzen sind, ist das Ergebnis der Umfrage doch eindeutig. Streaming-Plattformen sollten sich gut überlegen, ob sie ihren USP aufgeben. Werbung im Tausch für einen günstigeren Abopreis scheint zumindest aktuell in Deutschland nicht auf Gegenliebe zu stoßen", kommentiert Prof. Dominik Matyka die Ergebnisse.

Zudem ergab die Umfrage, dass beim Nutzungsanteil aktuell Amazon Prime (61 Prozent) vorne liegt, gefolgt von Netflix (56 Prozent) und Disney+ (21 Prozent). Weitere Markakteure, für die Nutzungszahlen veröffentlicht wurden, waren Sky (13 Prozent), Sportanbieter DAZN (6 Prozent), RTL+ (7 Prozent) und Joyn (4 Prozent).

Das Marktforschungsunternehmen Civey befragte im Auftrag der DMEXCO zwischen dem 27. Mai und 6. Juni 2022 online über 2500 Personen in Deutschland, die Online Video-Plattformen nutzen.