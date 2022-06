SCREENFORCE DAYS: Seven.One Entertainment Group baut um

Sat.1 baut den Vorabend komplett um, verzichtet auf Scripted Reality und will dort das Genre des Talkshow-Formats wiederbeleben. ProSieben setzt am Sonntagabend auf eigenproduzierte Shows und lässt sich von "Bridgerton" inspirieren.

Nach "Wer stiehlt mir die Show?" im vergangenen Jahr hat die Seven One Entertainment Group dieses Mal bei den Screenforce Days am Dienstag auf das Studio-Setting von "TV total" gesetzt, durch das der angestammte Moderator Sebastian Pufpaff führte. Beim Blick auf die beiden größten Sender ProSieben und Sat1 zeigte sich Kontinuität bei den Erfolgsformaten, aber auch Umbaumaßnahmen bei Sat.1 am Vorabend und bei ProSieben in der Sonntags-Primetime.

Der Senderchef von ProSieben und Sat.1, Daniel Rosemann, sprach beim Thema Umbau deutlich länger über den Bällchen-Sender, den er erst im vergangenen Jahr zusätzlich übernahm und bei dem bislang noch nicht alle neuen Ansätze fruchteten. "Sat.1 ist und bleibt eine große Marke, die aber auch Erwartungen mit sich bringt. Es ist ein Sender für alle, aber die Zielgruppe der Frauen ab 40 werden wir nie vergessen. Wir haben uns sehr viel vorgenommen, manches klappt und manches klappt nicht", sagte Rosemann. Er betonte mit dem Revival der Show "Geh aufs Ganze" oder den News-Specials logischerweise dann auch hauptsächlich das, was ihn in den vergangenen Monaten stolz machte.

Gleichzeitig machte Rosemann aber auch deutlich: "Wir brauchen mehr erfolgreiche Formate in der Primetime." Julia Leischik und Ralf Schmitz bekommen neue Sat.1-Formate ab 20.15 Uhr. Bei Jörg Pilawas "Zurück in die Schule" ab Sommer 2022 sollen sich Prominente nochmal in der Schule beweisen. "Es geht darum, dass immer etwas in der Primetime geboten ist", erklärte Rosemann. Am Vorabend plant er zudem eine kleine Revolution. "Wir glauben nicht daran, dass Scripted Reality die Zukunft ist", sagte Rosemann im Hinblick auf das bisherige Programm zwischen 16 Uhr und 20.15 Uhr. So werde Sat.1 dort das Programm auch komplett ändern. Sat.1 bekommt dort eine mehrstündige Live-Show namens "Volles Haus" mit Gästen. Rosemann kündigte auch ein Revival der Nachmittags-Talkshow an, wie sie in den 1990er-Jahren sehr erfolgreich lief. "Eine große Veränderung bekommst du nur mit radikalen Änderungen hin. Es geht noch in diesem Jahr los", sagte Rosemann.

Außerdem gab Rosemann den neuen Sat.1-Claim bekannt: "Es gibt noch viel zu sehen". Fiction war eigentlich nur in Form der Trailer-Ausschnitte vom Pixar-Film "Onward" und dem deutschen Blockbuster "Das perfekte Geheimnis" zu erahnen. Zu deutscher Fiction gab es keine Ansagen.

Rosemann war im doppelten Einsatz, als er auch im "Blamieren oder Kassieren"-Showkorsett gegen Moderator Sebastian Pufpaff spielte. Moderiert wurde das Ganze von Elton, um zu unterstreichen, dass dieses "TV total"-Show-Spinoff demnächst ein eigenständiges Format bei ProSieben ist. Bekanntlich plant der Sender zumindest am Sonntagabend wegen der internationalen Streamingdienste und der Lizenzsituation nicht mehr traditionell auf Hollywoodfilme zu setzen, sondern lieber eigene Formate dort zu etablieren.

So kündigte Rosemann für den Sonntagabend die beiden neue Showformate "Local Hero" und "Mission: Job Unknown" an. Bei ersterem Format reise Prominente rund um die Welt, beim zweiten Format gibt es zum Beispiel Schauspieler Henning Baum in Dubai zu sehen oder andere Prominente wie Luna Schweiger. Zudem setzt ProSieben auf die neue Dating-Show "Love Is King" für "Bridgerton"-Fans in besonderem Gewand, was eine Koproduktion mit der eigenen Streaming-Plattform Joyn ist.

Zwischendrin sprach auch der Seven.One-Entertainment-Group-Chef Wolfgang Link. "Unser Versprechen für die neue Saison: Mehr Investitionen in die Inhalte, mehr Eigenproduktionen und mehr Talente für alle unsere Plattformen", sagte er. ProSieben kündigte in den Einspielern an, dass die Wok-WM nach Winterberg zurückkommt und das neue investigative Show-Format "Zervakis und Opdenhövel Live" auch 2023 weiter gehen soll.

Seven.One Media Vermarktungschef Thomas Wagner fasste zusammen: "Unsere Sendergruppe erreicht jeden Monat 58 Millionen Menschen. Wir bauen mit Joyn den größten und am schnellwachsenden AVoD-Streamer Deutschlands. Mehr als 25 Millionen Menschen haben sich die App geholt. Wir freuen uns über ein Drittel mehr Werbung im Vergleich zum Vorjahr."

Kabel-Eins-Chef Marc Rasmus kam die Feuerwehrstange heruntergerutscht und hatte eine neue Staffel der Kultfamilie "Die Reimanns" auf Hawaii im Gepäck. Der Sender wird zwei neue Factual-Sendeplätze schaffen und auch zum ersten Mal die Primetime des Samstags mit Factual-Formaten bespielen. Neue Formate sind "Die Poolbauer - Jetzt wird's nass", "Urlaub ahoi", "Die geheime Welt" und die kulinarische Reise "Roadtrip USA" mit Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmüs.

Sixx-Senderchefin Ellen Koch, die sich ähnlich sportlich wie Rasmus zeigte, hatte im Vorfeld bereits einen Einblick in die kommenden Highlights des Senders gegeben.