Kinocharts Deutschland KW 24 online

"Jurassic World: Ein neues Zeitalter" hat am vergangenen Wochenende die Besuchermillion in den deutschen Kinos geknackt, "Top Gun Maverick" steht vor der Zwei-Mio.-Besucher-Marke. Alle Zahlen des Kinowochenendes in Deutschland finden Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Mit 288.000 Besuchern und einem Einspiel von 3,33 Mio. Euro hat Jurassic World: Ein neues Zeitalter" Platz eins der deutschen Kinocharts am vergangenen Wochenende verteidigen können. Insgesamt konnte der Abschluss der "Jurassic World"-Trilogie die Besuchermillion knacken und sicherte sich damit einen Bogey.

Auf Platz zwei schrieb Top Gun Maverick" (180.000 Besucher; 1,87 Mio. Euro) als letzter Titel noch sechsstellige Besucherzahlen und steht insgesamt bei 1,91 Mio. Besuchern (19,74 Mio. Euro).

Platz drei belegte der erfolgreichste Neustart des Wochenendes in den deutschen Kinos, Erik Haffners Historienklamauk Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt" (56.000 Besucher; 522.000 Euro / inkl. Previews: 57.000 Besucher; 528.000 Euro) noch vor dem ebenfalls neu gestarteten Toy Story"-Prequel Lightyear" (55.000 Besucher; 460.000 Euro).

Komplettiert wird die Top fünf der deutschen Kinocharts aktuell von Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (WE: 25.000 Besucher; 249.000 Euro / gesamt: 2.14 Mio. Besucher; 22,75 Mio. Euro).

Zwei weitere Neustarts schafften am vergangenen Wochenende den Sprung in die Top Ten der deutschen Kinocharts: Tom Gormicans Actionkomödie Massive Talent" (14.000 Besucher; 130.000 Euro / inkl. Previews: 27.000 Besucher; 214.000 Euro) belegte Platz sechs, Pascal Elbés Komödie Schmetterlinge im Ohr" (9.100 Besucher; 80.000 Euro / inkl. Previews: 17.000 Besucher; 128.000 Euro) landete auf der Zehn.

Insgesamt wurden am vergangenen Hitzewochenende in den deutschen Kinos rund 770.000 Tickets gelöst, das Einspiel lag bei gut 7,7 Mio. Euro.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchern