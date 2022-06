Jubiläumsprogramm für NaturVision Filmfestival Ludwigsburg steht

Insgesamt 120 Filme stehen auf dem Programm des NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg, das mit der von 21. bis 24. Juli stattfindenden Ausgabe seinen 20. Geburtstag feiert.

"Wir wollen unseren Zuschauern mit unseren Wildlife-Filmen unvergessliche Kinomomente schenken. Genauso wichtig aber sind uns fundierte Informationen zu Fragen nachhaltiger Entwicklung. Doch was uns in den letzten Jahren immer mehr auffällt - und warum wir vor einem Jahr auch den 'NaturVision Filmpreis Umdenken' geschaffen haben: Es ist wichtig Menschen zu zeigen, die ein Umdenken leben, die positive Beispiele und Vorbilder sind. Wir setzen dabei auf Filme, die Optimismus und Hoffnung verbreiten - vor allem für die junge Generation", skizziert Festivalleiter Ralph Thoms die Zielsetzung des Festivals, das seine Filme im Central Filmtheater und in einem kostenlosen Open-Air-Kino in Ludwigsburgs Innenstadt zeigt.

Zu den Filmen, die im Rahmen des Festivals gezeigt werden, gehört Kurt Langbeins Kino-Dokumentarfilm Der Bauer und der Bobo", die Folge "Abtauchen in die Seegraswiese" aus der Kinderfilmreihe "Pia und die wilde Natur" sowie die ARD-Webdokumentation-Serie "Axel Wagner und die Klimakrise", die Wagner am 23. Juli im Rahmen des Open Air präsentieren wird.

Das Programm des NaturVision Filmfestival im Überblick