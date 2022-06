Odeon Cinemas baut Partnerschaft mit Imax aus

Anlässlich der CineEurope haben Odeon und Imax eine Erweiterung ihrer Partnerschaft verkündet, in deren Zuge sechs UK-Häuser Upgrades erfahren sollen. Zudem wurden die Standorte für die bereits zuvor vereinbarte Einrichtung von neun neuen Imax-Auditorien in Europa festgelegt, von denen eines bei UCI in Deutschland realisiert wird.

Odeon Cinemas, Tochter von Kinogigant AMC, setzt auf einen Ausbau des Imax-Engagements. Wie man anlässlich der CineEurope bekannt gab, wird die langjährige Partnerschaft mit dem PLF-Anbieter erweitert, so sollen sechs bestehende Imax-Säle von Odeon im Vereinigten Königreich mit dem Imax-Laserprojektionssystem ausstaffiert werden.

Bereits zuvor hatten Odeon und Imax die Einrichtung neun neuer Säle in unterschiedlichen europäischen Märkten vereinbart, nun hat man sich laut einer Mitteilung auch auf die Standorte festgelegt (ohne diese aber bereits konkret zu benennen): So sollen bis 2025 vier neue Imax-Säle in Spanien, zwei in Italien und jeweils einer in Deutschland, Schweden und dem Vereinigten Königreich entstehen.

Die Partnerschaft zwischen Imax und Odeon besteht seit rund 15 Jahren, der erste Saal wurde 2008 eröffnet. 2017, im Jahr nach der Übernahme von Odeon durch AMC, konnte Imax den bislang größten Deal für Europa mit Odeon schließen, er erstreckte sich auf die Eröffnung von 25 Imax-Sälen. Aktuell ist Odeon mit 34 Imax-Sälen der größte europäische Partner des PLF-Anbieters, insgesamt sollen bis 2025 elf Säle (also weitere zwei in noch nicht spezifizierten Märkten) hinzukommen.

Mark Way, President AMC Europe & Managing Director Odeon Cinemas hob die fortgesetzten Investitionen hervor - und betonte, dass man durch die Zahl der in die Kinos zurückkehrenden Besucher ermutigt werde. Auf den Rest des Jahres blicke man mit Zuversicht.