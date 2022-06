ÖFI fördert neue Stoffe von Jessica Hausner und Erwin Wagenhofer

In der fünften Sitzung 2022 Anfang Juni hat die Projektkommission des Österreichischen Filminstituts insgesamt 25 Stoffentwicklungen, 19 Verwertungen (sechs Festivalteilnahmen, fünf Kinostarts, acht Sonstige Verbreitungsmaßnahmen) und fünf berufliche Weiterbildungen gefördert. 10.000 Euro Referenzmittel aus dem Incentive Funding gingen an ein neues Projekt von Jessica Hausner: "Toxic" ist laut Förderliste ein Film, der sich mit der heutigen Arbeitswelt beschäftigt und die Frage nach moralischem Handeln stellt. Bei Lotus Film ist mit "Welcome Home, Baby!" ein Projekt in Entwicklung, das Daniela Baumgärtl und Constantin Lieb schreiben und bei dem Andreas Prochaska Regie führen soll. Der Thriller erzählt von Max, der von seinem Vater ein Haus erbt, das sich nicht als Starthilfe zur Familiengründung erweist, sondern als Alptraum. Von der Golden Girls Filmproduktiond er Brüder Arman T RIahiund Arash T Riahi wurden zwei Projekte vom ÖFI unterstützt: Die Tragikomödie "Dass sie uns sowas noch antun, hätten wir nie gedacht" erhielt 15.000 Euro in der 2. Stufe Stoffentwicklung. Sie wird von Arman T. Riahi mit Lisa Polster geschrieben. Und "Frankie", den Arash T. Riahi schreibt und auch inszenieren will, erhielt ebenfalls 15.000 Euro (in der 1. Stufe Stoffentwicklung).

Ferner sticht ein neues Projekt heraus, das Mirjam Unger inszenieren soll: Der Thriller "Glimpses of the Truth" stammt von Drehbuchautorin Eva Testor und wurde mit 15.000 Euro gefördert. Gleich zwei Projekte hat Erwin Wagenhofer in Vorbereitung: Die Komödie "Side Effects" und das Drama "Trust", die 15.000 Euro bzw. 10.000 Euro ÖFI-Förderung aus dem Incentive Funding erhielten.

Alle Förderungen im Detail unter filminstitut.at.

Der nächste Einreichtermin ist am 13. September.