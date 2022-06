SCREENFORCE DAYS: Sixx setzt vermehrt auf Eigenproduktionen

Sixx-Senderchefin Ellen Koch hat im Vorfeld der heute beginnenden Screenforce Days angekündigt, dass der Sender von ProSiebenSat1 2022 so viele Eigenproduktionen wie noch nie an den Start bringen wird.

"In diesem Jahr haben wir 71 Prozent mehr Programmstunden mit lokalem Content in Erstausstrahlung. Dazu gehören natürlich neue Staffeln unserer etablierten Erfolgs-Marken wie ,Sweet & Easy' oder ,Paula kommt'. Zusätzlich starten wir bis Jahresende fünf komplette Neuentwicklungen - immer mit dem klaren Anspruch, das beste Programm für junge Frauen zu bieten."

Eine dieser Eigenproduktionen ist "Finding Beauty", in der vier plastische Chirurginnen ihre Patientinnen auf dem Weg zu einem positiveren Selbstbild begleiten sollen. Produziert wird die Neuentwicklung, die mit sechs Folgen im Spätherbst startet, von der Watch Lola GmbH. Das neue sechsteilige Umstyling-Format "Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show" wiederum kommt von der Lightkid GmbH.

Im neuen sechsteiligen Format "Sex Crime Stories - Paula Lambert im True Crime Fieber" trifft die Sixx-Moderatorin und hauseigene Sex-Expertin Paula Lambert auf den True-Crime-Experten und Anwalt für Sexualstrafrecht Alexander Stevens. Gemeinsam beleuchten sie skurrile Kriminal-Fälle, in denen die Liebe eine tragende Rolle spielt.

Moderatorin Melissa Khalaj liefert in ihrer neuen Sixx-Show "BAFF - clever kontern" Gebrauchsanweisungen für den perfekten rhetorischen Konter. Dafür lädt sich die Gastgeberin prominente Frauen wie Unternehmerin Tijen Onaran, Podcasterin Evelyn Weigert oder Comedienne Nicole Jäger ins Studio ein. Die von der SEO Entertainment GmbH produzierte achtteilige Show startet am 25. Juli um 20.15 Uhr. Ab dem 31. Juli nimmt "Der Pferdetrainer" Raphael Dysli zudem die Zügel in die Hand. Die sechs Episoden werden produziert von der 4dogs Media GmbH.