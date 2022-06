Entlassungswelle bei Netflix geht weiter

Ende der Woche sollen weitere Netflix-Mitarbeitende in den USA ihre blauen Briefe bekommen. Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, setzt der Streamer damit seine Kosteneinsparungsmaßnahmen, die nach der Bekanntgabe der Zahlen für das erste Quartal angekündigt worden waren, fort. Wie berichtet, hatte Netflix erstmals seit 2011 in einem Quartal einen Abonnentenrückgang - 200.000 an der Zahl - bilanzieren müssen. Der Kurs der Netflix-Aktie erlebte seitdem einen regelrechten Absturz; aktuell liegt er bei 175 Dollar; im Januar hatte er noch mehr als 600 Dollar betragen. Für das zweite Quartal rechnet Netflix mit einem weiteren Abo-Schwund - diesmal in Millionenhöhe.

Wieviele Netflix-Mitarbeitende aktuell ihre Kündigungen erhalten sollen, ist nicht bekannt. Dem Vernehmen nach soll es sich um die gleiche Größenordnung wie bei der ersten Entlassungswelle im Mai, bei der rund 150 Stellen gestrichen worden waren.

Weltweit verfügt Netflix über rund 11.000 Mitarbeitende.