Rekordstart für "Father of the Bride" bei HBO Max

Am Vatertagswochenende in den USA hat das "Vater der Braut"-Remake das beste Vier-Tages-Startergebnis eines Films bei HBO Max erzielt.

Die Strategie, Gary Alazrakis "Father of the Bride" am US-Vatertagswochenende an den Start zu bringen, ist offenbar voll aufgegangen. Wie "Deadline.com" berichtet, hat das "Vater der Braut"-Remake seit Donnerstag den besten Vier-Tages-Start eines Films bei dem Streamer hingelegt; Zugriffszahlen wurden jedoch nicht genannt. Weltweit war "Father of the Bride" der erfolgreichste HBO-Max-Titel des Wochenendes.

Zweistärkstes Territorium für "Father of the Bride" war dem Bericht zufolge Mexiko, wo HBO Max - wie in anderen Ländern Lateinamerikas - im vergangenen Juni gestartet war. Auch ein Erfolg, der nicht von ungefähr kommt, werden die Brauteltern doch von den Latino-Schauspielern Gloria Estefan und Andy Garcia verkörpert.

In Deutschland startet Warner "Father of the Bride" (dt. Titel: "Vater der Braut") am 21. Juli in den Kinos.