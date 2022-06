"Wert der Kinoauswertung ist über jeden Zweifel erhaben"

Dass die Bühne der CineEurope primär der Platz für gute Nachrichten ist, versteht sich im Grunde von selbst - und daran, berechtigten Optimismus zu schüren, ist im Prinzip auch nichts auszusetzen. Und doch fällt gerade in diesem Jahr auf, wie bemüht dies ausgerechnet auch seitens UNIC geschieht - und wie sehr manche Aspekte schlicht unter den Tisch fallen.

Denn auf Basis der Zahlen aus 2021 von einer sich "täglich beschleunigenden Erholung" zu sprechen, wie dies UNIC-Präsident Phil Clapp und CEO Laura Houlgatte in ihrer Keynote zur offiziellen Eröffnung der Veranstaltung taten, greift in einer Zeit, in der Institutionen wie das französische CNC schon Marktforschung zu den Gründen für das Ausbleiben einer entschiedeneren Erholung in Auftrag gegeben hatten, wenigstens zu kurz. Denn die Tatsache ist nun einmal: Gerade in vielen jener Märkte, die UNIC repräsentiert, kann keine Rede davon sein, dass sich der Aufschwung, den man in manchen Phasen von 2021 erlebte, im selben Maße fortgesetzt hätte - trotz der Aufhebung damals noch geltender Restriktionen (wobei dies mit Blick auf manche Besucher tatsächlich ein Hemmnis darstellt...). "Massiv beeindruckend", wie sie es darstellen, sind die bisherigen weltweiten Zahlen für 2022 jedenfalls auch dann nicht, wenn man China herausrechnet

Richtig ist selbstverständlich, dass auch 2022 Blockbuster wie The Batman", Doctor Strange in the Multiverse of Madness", Top Gun Maverick" oder Jurassic World: Ein neues Zeitalter" eindrucksvolle Zahlen lieferten. Und tatsächlich ist ein durchaus gravierender Unterschied zu 2021, dass sich die Erfolgsmeldungen zuletzt nicht ganz so sehr auf den einzelnen Überflieger (Keine Zeit zu sterben" im Herbst, Spider-Man: No Way Home" im Winter) kaprizierten.

Richtig ist aber auch, dass gerade in so wichtigen europäischen Märkten wie Deutschland oder Frankreich nicht nur die sogenannte "Mittelware" aktuell Probleme macht - sondern gerade der von Clapp und Houlgatte mit Blick auf 2021 als ein Heilsbringer gelobte lokale Film. Dass Nachschub kommt, dem auch in Barcelona eine gewisse (vor allem französisch-lastige) Bühne zuteil wird, ist begrüßenswert - aber noch keine Antwort auf die Frage, wie man ein Publikum aktiviert, das schon in der Phase ausbleibt, in der die Pandemie nach allgemeiner Erwartung eher weniger Probleme schafft als im kommenden Herbst/Winter, in dem auch noch eine WM stattfindet.

Unterschreiben kann man aber sicherlich einen ganz grundsätzlichen Punkt, den Clapp und Houlgatte machten: Die Herausforderungen der vergangenen Jahre haben tatsächlich nicht nur die Resilienz des Kinosektors unterstrichen - und das unter Extrembedingungen. Sondern sie haben laut der UNIC-Führung vor allem den Wert und die Relevanz einer exklusiven Kinoauswertung bewiesen - die "damit über jeden Zweifel erhaben" seien.

Und nur um Beispiel zu nennen: "Top Gun Maverick" nimmt die Boxoffice-Milliarde ins Visier, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" wird sie allenfalls extrem knapp verpassen, "Spider-Man: No Way Home" hat mit dem Re-Release sogar Chancen, die zweite Umsatzmilliarde zu komplettieren. Auf solche Zahlen (die jeweils ohne Einsätze in China und Russland erzielt wurden!) konnte kein Day&Date-Start auch nur im Ansatz hoffen.

Für Clapp und Houlgatte steht außer Zweifel, dass es das traditionelle Modell ist, dass zur Umsatzmaximierung für alle Seiten führt - auch weil es die Bedrohung durch Filmpiraterie verringert. "Die Sprache, die die Zahlen sprechen, ist klarer als je zuvor - und das spiegelt sich zum Glück nun auch in Gänze in den Entscheidungen unserer Partner im Verleih wider", so die UNIC-Führung.

Während beide übrigens die Situation in der Ukraine kurz ansprachen und die dortigen Betreiber:innen der Solidarität und Unterstützung des europäischen Dachverbandes versicherten, wirken diese Passagen im Redemanuskript nicht weniger wie eine Pflichtübung wie die gleich mehrfache Hervorhebung wichtiger Sponsoren des Events wie Coca-Cola. Die Worte "Russland", "Putin" oder gar "Krieg" sucht man in dem von UNIC veröffentlichten Manuskript vergeblich, stattdessen ist ernsthaft schlicht die Rede von "Herausforderungen" für ukrainische Kinos, was dann doch grob deplaziert wirkt - auch wenn die CineEurope per se keine Bühne für politische Statements ist (obwohl zumindest unter anderem der Brexit in vergangenen Jahren dort durchaus süffisant kommentiert wurde). Selbstverständlich enthielt das Redemanuskript auch keinen Hinweis darauf, dass der russische Kinoverband nicht länger Teil von UNIC ist.