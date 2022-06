Emily Meinke von MFA+ zu Cannes: "Zwei neue tolle Filme fürs Programm gefunden"

Blickpunkt:Film hat sich bei den deutschen Einkäuferinnen und Einkäufern umgehört, wie die diesjährige Ausbeute und Stimmung beim Marché du Film von Cannes war. Hier antwortet Emily Meinke, Marketing, PR & Social Media MFA+ FilmDistribution.

Waren Sie erfolgreich in Cannes? Was ist Ihnen in diesem Jahr aufgefallen? Und wie würden Sie die allgemeine Stimmung einschätzen?

EMILY MEINKE: Für die MFA+ FilmDistribution war das 75. Filmfestival de Cannes und der Marche du Film im Großen und Ganzen erfolgreich, auch wenn wir dieses Jahr keinen eigenen Film gezeigt haben. Dafür haben wir uns voll und ganz auf das Sichten von neuen Filmen und dem Treffen der Kollegen konzentrieren können. Gerade letzteres hat in der Branche während der Pandemie einfach sehr gefehlt und man hat gemerkt, wie glücklich die meisten Besucher waren, zurück im "echten Leben" anzukommen.

Die Stimmung war also insgesamt sehr freundlich und ausgelassen. Außerdem freuen wir uns, dass wir während der Filmfestspiele zwei neue tolle Filme für unser Programm gefunden haben: Einmal die Komödie "Mr. Blake at Your Service" von FranceTV, nach dem gleichnamigen Bestseller, in dem John Malkovich fälschlicherweise von Fanny Ardant zu ihrem persönlichen Butler gemacht wird.

Als zweiten Neuankömmling bei der MFA+ begrüßen wir den norwegischen Film "Sick of Myself" von Memento, eine böse, schwarze Komödie ganz im Stil von Ruben Östlund oder Giorgos Lanthimos - laut dem Playtime Magazin "ein urkomisches und messerscharfes Portrait der echten "Worst Person in the World"".