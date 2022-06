UFA-Jugendserie "Spotlight" kommt zu Paramount+

It runs in the family: Die seit fünf Staffeln auf Nickelodeon laufende Jugend-Serie "Spotlight" wandert mit der sechsten Staffel zunächst zum Streaming-Dienst Paramount+. Die 13 von UFA Serial Drama produzierten neuen Folgen entstehen im Auftrag von Nickelodeon und VIS (Viacom International Studios) und befinden sich derzeit in der Postproduktion. Ein konkreter Sendetermin steht noch nicht fest.

"Wir freuen uns ganz besonders, dass wir für die neue 'Spotlight'-Staffel mit Paramount+ einen neuen Partner haben, der uns direkt nach dem Launch das Vertrauen schenkt, uns mit auf die Reise zu nehmen, um unsere junge Zielgruppe dort zu erreichen, wo sie unterwegs ist - bei den Streaminganbietern," sagt Produzentin Helga Löbel von UFA Serial Drama und verweist auf die "von Jahr zu Jahr wachsende" Community der Serie.

Im Mittelpunkt der neuen Staffel der an der Berliner School of Arts angesiedelten Serie stehen Greta (Chiara Tews), Rocco (Malcom Meckert), Emily (Nevena Schöneberg) und Sam (Jerome Weinert), die ehrgeizig ihren Träumen von der großen Bühne folgen, dabei aber den Spaß nicht aus den Augen verlieren. Im neuen Schuljahr stoßen der kreative Lenny (German Shulga) und das Gesangstalent Luna (Carlotta Truman) zur Gang, die von Larissa (Leonie Pollok), Mads (Mike Leon Lichtenberg), Milan (Simon Zeller) und Lasse (Esmael Agostinho) komplettiert wird. Producer ist Florian Boesel. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Wiebke Werner und Maleen Haug von Nickelodeon.

"Unsere Serie ist der Beweis dafür, dass es sich lohnt, in Deutschland Marken für Kinder aufzubauen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Wünsche der jungen Zuschauer:innen ernst zu nehmen, die nach lokalen Inhalten verlangen, die universell erzählt werden und sich international anfühlen. Wir haben gegenüber dieser Zielgruppe eine ganz besondere Verantwortung, denn es geht um viel mehr als Programm. Es geht um ein Lebensgefühl bei dem jungen Publikum", so Helga Löbel.