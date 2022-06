Studiocanal übernimmt Mehrheit an Dutch FilmWorks

Studiocanal hat einen nicht näher bezifferten Mehrheitsanteil an Dutch FilmWorks übernommen. Wie Studiocanal heute mitteilt, produziert und distribuiert das Unternehmen im Jahr in den Benelux-Staaten rund 25 Filme und hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1998 einen Katalog mit mehr als 900 Filmen aufgebaut.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, will Studiocanal durch die Übernahme seine führende Position als Lieferant von Content mit internationalem Potenzial in Europa festigen und fortan von der Erfahrung von Dutch FilmWorks bei der Produktion, Akquisition und Distribution von Content in den Benelux-Staaten profitieren. Dutch FilmWorks, dessen Managementteam auch künftig an der Spitze des Unternehmens stehen wird, wird hingegen vom internationalen Netzwerk von Studiocanal und dessen Distributionskapazitäten profitieren können.

Anna Marsh, CEO von Studiocanal, erklärte nach Vertragsabschluss: "Ich bin stolz, Dutch FilmWorks bei Studiocanal willkommen zu heißen. Unsere Ausprägung ist auf Produktion, Akquisition und Distribution sowie eine gemeinsame kreative Vision ausgerichtet. Gemeinsam werden wir unser Streben, erstklassigen europäischen Content aus den Benelux-Staaten zu realisieren, der ein weltweites Publikum bezaubern wird, in die Tat umsetzen. Ich möchte CEO Willem Pruijssens, Ko-CEO Marcel De Block und COO René van Turnhout für ihren Glauben und ihre Verpflichtung, Studiocanal beizutreten, von Herzen danken. Die Zusammenarbeit ist sehr aufregend und ich weiß, dass unser Programm in den Händen eines sehr talentierten und professionellen Teams ist."

Willem Pruijssers, CEO von Dutch FilmWorks, ergänzt: "Ich bin so stolz, exakt 25 Jahre, nachdem Dutch FilmWorks gegründet worden ist, die Zusammenarbeit mit Studiocanal und damit Verbunden den langfristigen Fortbestand unseres Unternehmens bekannt zu geben. Dutch FilmWorks und Studiocanal passen perfekt zusammen, um sich gegenseitig im Geschäftlichen und Kreativen zu stärken. Wir bieten ein Gleichgewicht zu den großen US-Studios und glauben an die Kraft von lokalem Content und Geschmack. Studiocanal bietet uns die Möglichkeit, Teil eines europäischen Powerhouses mit einer weltweiten Reichweite zu sein und gleichzeitig unsere Unabhängigkeit in Benelux beizubehalten. Nach 25 Jahren als ein Independent ist es für uns ein aufregender Schritt mit vielen Chancen für Wachstum inklusive vieler Möglichkeiten, niederländischen und flämischen Content einem internationalen Publikum näher zu bringen."