Deutscher Paramount+-Start im Dezember mit "A Thin Line" und "Der Scheich"

Nach dem Paramount+-Original "Anywhere" von Jana Burbach gibt der Streamingdienst seine nächsten beiden Original-Serien aus Deutschland bekannt und benennt mit dem Dezember den Start-Monat für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zum einen ist das "A Thin Line" im Hacker-Universum von den Weydemann Bros., zum anderen "Der Scheich" von Dani Levy und X Filme Creative Pool.

Es wird Paramount+ als eigene App geben für monatlich 7,99 Euro. Außerdem wird die App für Sky Q allen Abonnenten von Sky Cinema kostenlos zur Verfügung stehen. "Mit dem Start von Paramount+ in den deutschsprachigen Märkten im Dezember schnüren wir ein Paket mit den besten Inhalten und größten Stars unserer globalen Studios: Eine enorme Bandbreite an internationalen Highlights, wie 'Scream', 'Star Trek: Strange New Worlds', 'Paw Patrol', 'The First Lady' und viele mehr, trifft auf starke lokale Originals - das perfekte Weihnachtsgeschenk für Streaming-Fans!", sagt Sabine Anger, SVP Streaming für Central & Northern Europe and Asia, Paramount.

In "A Thin Line" geht es um die Zwillingsschwestern Anna (Saskia Rosendahl) und Benni (Hanna Hilsdorf), die "Hacktivistinnen" sind, die Umweltverschmutzungen aufdecken. Als sie sich aber in den Regierungsserver hacken, wird eine von ihnen festgenommen und die andere muss in den Untergrund abtauchen. Weydemann Bros. produzieren gemeinsam mit VIS. Showrunner und Schöpfer sind Jakob und Jonas Weydemann.

Bei "Der Scheich" wiederum, dessen Geschichte auf wahre Begebenheiten beruht, geht es um den Trickbetrüger Ringo (Björn Meyer), der für dem Dorfdepp in seinem Städtchen gehalten wird, sich aber als Erbe eines reichen Scheichs neu erfindet. Creator und Drehbuchschreiber ist Dani Levy, der zusammen mit Johannes Naber Regie führt. Die weiteren Hauptrollen spielen Petra Schmidt-Schaller, Sylvester Groth, Carol Schuler, Philippe Graber und Pasquale Aleardi. Produzenten sind X Film Creative Pool mit der Paramount eigenen Produktionseinheit VIS.

Die beiden deutschen Formate sind Teil von insgesamt sieben internationalen Projekten, die heute Paramount+ vorgestellt hat. In den nächsten drei Jahren will Paramount Global 150 internationale Originals für Paramount+ produzieren.

"Dass wir schon bei unserem ersten Set an Originals für Paramount+ mit einer solchen Auswahl an herausragenden, vielfach preisgekrönten Produzent*innen, Regisseur*innen, Schauspieler*innen und anderen Kreativen zusammenarbeiten dürfen, macht uns sehr stolz", sagt Susanne Schildknecht, SVP MTV Entertainment Brands Central & Northern Europe and Asia, Paramount. "Dabei bieten wir von dunkler Comedy über Cyber-Thriller, Krimi, Coming-of-Age-Geschichte bis hin zu wilden Pranks und Teen-Romanze wirklich etwas für alle Zuschauer*innen - und das ist erst der Anfang!"