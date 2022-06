Produzentin Iris Kiefer: "Dass mir jemand Krimi zutraut, musste ich mir erkämpfen."

Münster, Rostock, Magdeburg, Flensburg oder Bretagne - Hauptsache Krimi. Iris Kiefer von Filmpool Fiction kennt sich wie keine andere Produzentin im deutschen Lieblingsgenre aus. Für den "Polizeiruf" aus Rostock gab es gerade den Grimme-Preis. Kiefer sprach mit Blickpunkt:Film auch über den Wechsel von Charly Hübner zu Lina Beckmann, die Fortsetzung des "Polizeirufs" in Halle und die Zusammenarbeit mit Til Schweiger beim "Tatort".

Die Fakten lügen nicht, Sie dürften Deutschlands meist beschäftigte Krimi-Produzent:in sein, mit gut 20 Filmen allein in den letzten drei Jahren. Wie behält man da den Überblick?

IRIS KIEFER: Es ist insofern einfach, weil alle Formate eine unterschiedliche Tonalität haben. Beim Münster-"Tatort" geht es um die Gewichtung, wie man einen in sich stimmigen Krimi erzählen und gleichzeitig das enorme Humorpotential der Protagonisten nutzen kann. Den Rostocker "Polizeiruf" empfinde ich als etwas komplett anderes. Daniela Mussgiller, Ilka Förster und ich wollten hier anders, rougher und realistischer erzählen. Beim Magdeburger "Polizeiruf" haben wir am meisten gesucht, um die stärkste Form zu finden. Als wir uns dann für Claudia Michelsen als einzige Protagonistin entschieden haben, entwickelte sich eine neue Tonalität, die sie geprägt hat. Beim Niedersachsen-"Tatort" mit Maria Furtwängler durfte ich die erste Folge mit Florence Kasumba produzieren und eine afrodeutsche Kommissarin etablieren. Und nochmal ganz anders und eine große Freude ist es, mit Peter Kurth, Peter Schneider, Thomas Stuber und Clemens Meyer so etwas Spezielles wie den Jubiläums-"Polizeiruf" aus Halle zu machen. Dieser Film ist geprägt, von dem unfassbar liebevollen, nie herablassenden Blick auf "kleine" Menschen.

Die Gefahr, dass Sie nachts davon träumen, wie Professor Boerne eine Leiche aus Magdeburg auf dem Tisch hat, besteht also eher nicht?

IRIS KIEFER: Da besteht keine Gefahr. Ich finde es erstaunlich, wie unterschiedlich ich all diese Projekte erlebe. Angefangen habe ich mit Kinderfilmen, die ich auch selbst geschrieben habe. Dann kamen auch Komödien hinzu. Dass mir jemand Krimi zugetraut hat, musste ich mir tatsächlich erkämpfen.

In diese Verlegenheit, werden Sie nicht mehr kommen. Vermutlich sind Sie auch die erfolgreichste deutsche Krimi-Produzent:in. Bezüglich Publikumsresonanz, aber auch in puncto Preisen. Für den "Polizeiruf: Sabine" gab es gerade den Grimme Preis. Was hat aus Ihrer Sicht bei diesem Film besonders gut gepasst?

IRIS KIEFER: Wir haben bei den Rostocker "Polizeirufen" sehr früh versucht, uns von klassischen Krimiregeln zu lösen. Für mich hat sich hier auch gezeigt, wie positiv es sein kann, immer wieder in der gleichen Konstellation arbeiten zu können. Neben Eoin Moore hat Florian Oeller den Rostocker "Polizeiruf" am stärksten geprägt. "Sabine" ist eigentlich die Geschichte einer von Luise Heyer gespielten Frau, die als Aufstockerin merkt, ich bin diesem Leben nicht mehr gewachsen und die die Sorge umtreibt, ihrem Kind kein gutes Leben bieten zu können. Dieser Film, den Stefan Schaller hervorragend inszeniert hat, ist zu Beginn mehr Gesellschaftsstudie als Krimi. In dem langen Prolog geht es nur um Sabine, während die Ermittler mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind. Ich habe mir immer gewünscht, dass das, was wir in Rostock machen, gesehen und tatsächlich auch einmal mit einem Grimme-Preis belohnt wird. Mein Herz hängt so unglaublich an dieser Reihe.

Der Film ist das beste Beispiel dafür, was Krimis leisten können. Sie erzählen ein repräsentatives Schicksal für die Region, in der der Film spielt, eine "gesellschaftlich relevante" Geschichte, wie man gerne sagt. Haben die Krimireihen, gerade in Zeiten des Serienbooms, dem klassischen Fernsehfilm ein Stückweit den Rang abgelaufen?

IRIS KIEFER: Das würde ich unterschreiben. Weil die Möglichkeiten, eigene Geschichten zu erzählen, beispielsweise auf dem Mittwochssendeplatz der ARD, immer weniger werden, gibt es eine Leerstelle. Es besteht aber die Möglichkeit, bestimmte Themen über den Krimi zu transportieren. Das ist eine Entlastung und man kann sich im Krimi auch gut von der Erhobenen-Zeigefinger-Dramaturgie lösen. Die Kunst besteht für mich darin, die Themen, die wir erzählen, nicht als Schmiermittel für den Krimi zu benutzen. Unsere Verantwortung ist es, solche Geschichten auch im Krimi ernsthaft zu erzählen.

Die Kunst ist es auch, beiden Bereichen gerecht zu werden. Der Krimifreund darf nicht enttäuscht werden. Wie bekommt man diese Gratwanderung am besten hin?

IRIS KIEFER: Wenn wir uns für einen Krimi-Plot entschieden haben, konzentrieren wir uns zunächst auf unsere Episoden-Hauptfiguren. Wir achten sehr darauf, wie wir in eine Geschichte einsteigen. Ich habe mir irgendwann einmal vorgenommen, keinen Film mehr zu erzählen, der mit einer ausgestellten, im schlimmsten Fall noch nackten Leiche einer jungen Frau beginnt. Dafür müsste es einen triftigen Grund geben, der mir momentan nicht einfällt. Wenn ich um einen Menschen trauern soll, der ermordet wurde, muss ich die Chance haben, einen Menschen kennenzulernen. Ich möchte nicht, dass jemand einfach nur Opfer ist, als hätte er nie gelebt. Wir schulden den Figuren, die wir erzählen, Respekt und mehr Komplexität.

Der Grimme-Preis für "Sabine" ist auch ein bisschen Abschiedsgeschenk für Charly Hübner. War für Sie sofort klar, dass Sie nach seinem Abschied mit dem verbleibenden Rostocker Team weiterarbeiten wollten?

IRIS KIEFER: Es war im ersten Moment ein Schock, auch wenn Charlys Gründe für den Ausstieg emotional sehr gut nachzuvollziehen waren. Daniela Mussgiller und mir war aber sofort klar, was wir an Anneke Kim Sarnau haben und dass es überhaupt nicht in Frage kommt, dass wir beide verlieren. Die Herausforderung war, wie eine neue Paarung aussehen kann. Wir haben lange überlegt, gingen von verschiedenen Ansätzen aus. Das Gute war, dass wir keinen Zeitdruck hatten, weil Charly uns so früh informiert hatte, dass wir uns zwei Jahre Zeit lassen konnten. Wir haben noch zwei Filme mit Charly gedreht, als die Entscheidung schon feststand, "Sabine" und "Keiner von uns", die eigentliche Abschiedsfolge von Charly. Entsprechend emotional war der Dreh, und die Szenen zwischen Anneke und Charly waren sehr aufwühlend.

Und wie kam es zur Entscheidung für Lina Beckmann als Nachfolgerin, was ja insofern kurios ist, da die beiden im echten Leben ein Paar sind?

IRIS KIEFER: Wir hatten wirklich tolle Schauspieler in der engeren Wahl, aber ich habe gespürt, dass ich immer eine Art Phantomschmerz haben werde. Da wird immer das Gefühl sein, "aber es ist nicht Charly". So kam es zur Idee, eine Frau an die Seite von Anneke zu stellen. Und zwar eine ganz konkrete. Ich hatte auf einmal ganz klar das Bild von Lina Beckmann vor Augen. Ich habe für sie schon stehend im Theater applaudiert, da wusste ich noch gar nicht wer Charly Hübner ist. Es war natürlich etwas heikel, deshalb habe ich zunächst mal Charly gefragt, was es emotional in ihm auslösen würde, wenn seine Frau diesen Part übernimmt. Wir waren da sehr vorsichtig. Dann haben wir Anneke gefragt und sie war begeistert. Als Lina dann zum ersten Mal als Ermittlerin auftrat, spürte ich, es ist genau richtig. Wir drehen gerade zwei weitere Episoden und es ist so beglückend, was sich da zwischen diesen beiden großartigen Schauspielerinnen entwickelt.

Ganz was Anderes: Ein aktuelles Thema, auch durch Studien belegt, ist der Gender Gap, den es gerade auch bei den Krimis im Bereich Regie, vor allem aber auch Drehbuch gibt oder gab. Wie ist Ihre Sicht auf die Thematik?

IRIS KIEFER: Es war überfällig, sich das ins Bewusstsein zu holen. Die beiden Folgen des Rostocker "Polizeirufs", die wir gerade drehen, haben Astrid Ströher und Elke Schuch geschrieben. Und ich arbeite sehr gerne mit Regisseurinnen zusammen, die letzten vier Filme des "Polizeirufs" Magdeburg haben Regisseurinnen inszeniert und wir haben zwei Autorinnen im Team. Gleichstellung ist bei Regisseurinnen, Autorinnen, aber auch bei unseren Protagonistinnen überfällig.

Wie geht man als Produzent:in mit dem Thema Diversität um, gerade auch mit Blick auf lang laufende Formate mit teils fest eingespielten Konstellationen? Gibt es Forderungen, etwas zu ändern?

IRIS KIEFER: Im "Polizeiruf" Magdeburg haben wir schon 2019 Pablo Grant in der Rolle Günther Marquez als neuen Kollegen von Doreen Brasch besetzt. Marquez ist Sohn kubanischer Einwanderer und unsere Vorstellung war immer, dass er das Beste aus beiden Welten, nämlich deutschen Humor und kubanische Gründlichkeit, verkörpert. Für den Donnerstagabend habe ich ebenfalls 2019 das Konzept für den "Flensburg-Krimi" entwickelt. Heute könnte man meinen, wir haben das Handbuch über diverses Erzählen gelesen. Wir haben eine lesbische Ermittlerin, ihr Kollege wurde in Ghana geboren und der Vater der Ermittlerin leidet an Schizophrenie. Nichts davon war eine Vorgabe. Unser Autor, Stephan Wuschansky, hat einen schwarzen Cousin, der sich sein Leben in Deutschland ganz anders erarbeiten musste, obwohl in seinem Pass "geboren in Hamburg" steht. Das war der Auslöser für unsere Figur Antoine Haller, gespielt von Eugene Boateng. Später kam die Frage auf, ob es denn glaubwürdig sei, dass ein Ermittler mit solch einer gewaltigen Lockenpracht seinen Dienst versehen kann. Da muss ich sagen: Möglicherweise nicht. Aber ich möchte es unbedingt als Möglichkeit erzählen, weil es so sein sollte.

Wie ist denn der Stand beim "Flensburg-Krimi"? Der NDR und die Degeto wollen doch bestimmt weiter machen?

IRIS KIEFER: Der zweite Film ist fest verabredet. Wir sind in der Buchentwicklung und drehen im nächsten Frühjahr. Wir wollen immer einen Film pro Jahr realisieren.

Blicken wir noch auf die weiteren Formate: Ein besonderes Phänomen sind Ihre Dupin-Krimis, die in der Bretagne angesiedelt sind. Sie funktionieren am deutschen Markt ausgesprochen gut, aber Sie sind auch in Frankreich sehr erfolgreich - wie erklären Sie sich das?

IRIS KIEFER: Es gab schon recht früh generell großes Interesse aus dem Ausland. Nicht nur die Romane, auch unsere Filme verkaufen sich weltweit sehr gut. Aber wir hätten nie geglaubt, dass sich diese Reihe gerade in Frankreich so gut durchsetzen würde. Die Erstausstrahlung des neunten Films, "Bretonische Spezialitäten", war unter dem Titel "Soeurs Ennemies" Ende Mai auf France 3 die zweitmeistgesehene Sendung des Sonntags in ganz Frankreich! Der Film erzielte einen Marktanteil von 16,4 Prozent und erreichte 3,27 Mio. Zuschauer.

Wie steht es hier um die Zukunft des Formats, gibt es genügend Romane oder könnten Sie auch eigenständige Geschichten entwickeln?

IRIS KIEFER: Diese Frage haben wir schon diskutiert, als wir die Reihe begonnen haben. Es wird weitere Romane geben, aber wir haben auch die Möglichkeit, eigene Fälle zu entwickeln, wenn die Romanreihe irgendwann einmal enden sollte. Wir lösen uns in den Filmen oft ohnehin stark von den Romanen

Wie ist es mit den Münsteraner "Tatorten", den mit Abstand beliebtesten im deutschen Fernsehen. Täuscht der Eindruck oder hat da ein Wandel stattgefunden? Die komödiantische Ebene ist nach wie vor prägnant, aber in Stil und Form, Themensetzung scheint man mehr zu wagen.

IRIS KIEFER: Das kann ich absolut bestätigen. Das wird aus zwei Punkten gespeist. Unsere Redakteurin Sophie Seitz ist sehr offen und experimentierfreudig. Sie versucht immer diesen Spagat, einerseits Hüterin des Feuers zu sein und andererseits nach Neuem zu schauen. Aber es spielt auch eine Rolle, dass drei verschiedene Firmen im Wechsel das Format produzieren. Wir haben gerade einen Film abgedreht, der, obwohl er komödiantisch ist, auch sehr ernste Töne anschlägt und der uns etwas Neues über unsere Ermittlerfiguren erzählt, die zum Teil sehr pur sind. Der Film wird seine Premiere im Rahmen des 50. Folgenjubiläums beim Open Air Kino in Münster feiern.

Und wie ist das mit den Quoten, gibt es da auch ein Wettrennen unter den Produzentenkolleg:innen? Ist man da bestrebt, einen neuen Rekord aufzustellen?

IRIS KIEFER: Es ist jedem von uns Produzenten im Rahmen des Formats schon einmal gelungen, einen neuen Bestwert zu setzen. Natürlich freut man sich darüber, soviel sportlicher Ehrgeiz ist definitiv erlaubt.

Es ist und bleibt ein Phänomen. Schön daran ist, dass es das Publikum offenbar goutiert, wenn neue Akzente gesetzt werden.

IRIS KIEFER: Schön ist in diesem Zusammenhang, dass Axel Prahl und Jan Josef Liefers sehr offen sind. Sie haben eine große Spielfreude und sie sind erfrischend uneitel. Das ist eine gute Voraussetzung.

Den Jubiläums-"Polizeiruf" mit Peter Kurth und Peter Schneider hatten Sie eingangs erwähnt. Das war ein toller Aufschlag, der aber hoffentlich kein einmaliger Auftritt bleibt?

IRIS KIEFER: Es gibt immer Träume von Produzenten und dann die Macht des Faktischen. In der Präsentation hatten wir gemeinsam mit Clemens Meyer und Thomas Stuber eine Skizze über 4 x 90 Minuten eingereicht. Der Täter wird ja in der ersten Episode nicht gefasst. Dieses Prinzip eines Reigens an Personen, denen man später wieder begegnet, hat uns sehr gereizt. Die Idee und die Auswahl der Kreativen fanden großen Anklang, aber die Macht des Faktischen bedeutete, dass erstmal nur Geld und Sendeplatz für einen Film da war. Wir haben inzwischen ein zweites Drehbuch entwickelt, das auf einer Kurzgeschichte von Clemens Meyer beruht, und wir wollen im nächsten Jahr drehen. Und wir wollen den Täter des ersten Teils auch noch nicht in diesem zweiten, sondern idealerweise erst in einem dritten Film zu Ende erzählen.

Sie haben auch den Neustart der Til-Schweiger-"Tatorte" übernommen, der als Inselkrimi wirklich gut gelungen ist. Seitdem ist es aber sehr ruhig. Wie ist hier der Stand?

IRIS KIEFER: Es gab verschiedene Treffen mit der Redaktion, mit Til Schweiger und mir, bei denen wir die Weiterführung diskutiert haben. Ich hätte darauf große Lust und eine schöne Idee. Der Rest ist wieder die Macht des Faktischen. Til hat immer sehr viel zu tun. Es muss alles zusammenpassen.

Sie haben aber den Eindruck, dass er noch Lust hat?

IRIS KIEFER: Ja, das glaube ich auf jeden Fall.

Bleibt bei den vielen Krimis noch Zeit für andere Stoffe? Arbeiten Sie an etwas Entsprechendem?

IRIS KIEFER: Selbstverständlich, das braucht man. So wie ich regelmäßig ins Theater gehe, um gute Filme machen zu können. Ich entwickle gerade mit Annette Köster zusammen einen Film für die Degeto, den Kathi Liers schreibt. Mit Damir Lukacevic arbeite ich an einer Miniserie im Schulmilieu, und mit Rainer Matsutani habe ich gerade eine Zeitreise-Thriller-Serie Serie entwickelt.

Eine Frage noch zum Abschluss: Was sind Ihre Lieblingskrimis?

IRIS KIEFER: Zu den Filmen, die etwas mit mir gemacht haben, gehören zweifellos die Rostocker "Polizeirufe: Familiensache" und "Sabine", der Magdeburger "Polizeiruf: Der Verurteilte" und die gerade unter der Regie von Barbara Ott abgedrehte Folge "Ronny". Ich versuche, mich immer sehr auf den Film zu konzentrieren, den ich gerade mache. Am Ende sieht man aber auch bei dem Film, an dem man eigentlich alles liebt, noch etwas, von dem man denkt, man hätte es besser machen können. Man weiß, man wird nie den perfekten Film machen, aber die Sehnsucht danach ist unser Motor.

Das Interview führte Frank Heine